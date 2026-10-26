الدولار يقترب من 56 جنيها.. أسعار العملات الأجنبية والعربية الآن في البنوك

بعد ارتفاع سعر الدولار اليوم ليصل فوق 55 جنيهاً، شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، اهتمامًا متزايدًا من المواطنين والمستثمرين، وسط متابعة مستمرة لتحركات أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني، إلى جانب العملات العربية، وعلى رأسها الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي.

سعر الدولار اليوم الاثنين 26 أكتوبر

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، المستويات التالية:

سعر الدولار البنك المركزي المصري: 55.75 جنيه للشراء، و55.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك الأهلي المصري: 55.77 جنيه للشراء، و55.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك مصر: 55.77 جنيه للشراء، و55.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك التجاري الدولي CIB: 55.77 جنيه للشراء، و55.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك اليوم

وسجل سعر الدولار نحو 55.76 جنيه للشراء و55.86 جنيه للبيع في بنوك العربي الأفريقي الدولي وقطر الوطني الأهلي.

وفي بنك أبوظبي التجاري بلغ سعر الدولار نحو 55.75 جنيه للشراء و55.85 جنيه للبيع.

وتداول الدولار في بنوك أبوظبي الأول وكريدي أجريكول عند 55.73 جنيه للشراء و55.83 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي لنحو 55.72 جنيه للشراء و55.82 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي نحو 55.70 جنيه للشراء و55.80 جنيه للبيع.

سجل بنك نكست أدنى الأسعار، إذ بلغ الدولار لديه 55.62 جنيه للشراء و55.72 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

سجلت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري تفاوتًا وفقًا لآخر تحديثات البنوك، وجاءت أبرز الأسعار على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: نحو 55.75 جنيه للشراء و55.89 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي: نحو 62.46 جنيه للشراء و62.62 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: نحو 74.55 جنيه للشراء و74.76 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري: نحو 67.56 جنيه للشراء و67.76 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم الاثنين

وعلى صعيد العملات العربية، جاءت الأسعار مقابل الجنيه المصري كالتالي:

سعر الدينار الكويتي: نحو 181.00 جنيه للشراء و181.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي: نحو 14.85 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي: نحو 15.18 جنيه للشراء و15.21 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري: نحو 15.28 جنيه للشراء و15.34 جنيه للبيع.

الدولار والعملات العربية في سوق الصرف

وتحظى أسعار العملات الأجنبية والعربية بمتابعة واسعة من المواطنين، نظرًا لارتباطها بتكلفة الاستيراد وأسعار السلع، فضلًا عن تأثيرها على تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتكاليف السفر.

وتختلف أسعار العملات من بنك إلى آخر وفقًا لسياسات التسعير وتوقيت تحديث البيانات.