لا إفلات من العقاب..ملك الأردن: لاحقنا الإرهابيين حتى جحورهم ولن نقبل أبدَا من يفرقنا

أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الاثنين، إلقاء القبض على منفذي الهجوم الإرهابي الذي استهدف أردنيين في كنيسة بقرية حمود بمحافظة الكرك.

أكد العاهل الأردني، أن الإرهابيين لن يفلتوا من العقاب، وأن الأردن لن يقبل بأي فكر يزرع الفرقة بين أبنائه، ولن يقبل بين من يفرق بين الأدرني والأردني.

وقال الملك عبد الله الثاني: «ها هم النشامى قد لاحقوهم حتى جحورهم. قلنا إن الإرهابيين لن يفلتوا من العقاب، ولن يفلت أي صاحب فكر يفرق بين الأردني والأردني».

من جانبها، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مكان وجود الإرهابيين الثلاثة المتورطين في الهجوم، وألقت القبض عليهم خلال مداهمة مشتركة نُفذت فجر الاثنين في مدينة الكرك.

وأوضحت المديرية أن المطلوبين تحصنوا داخل منزل مهجور، ورفضوا الاستسلام، وبادروا بإطلاق النار باتجاه القوة الأمنية، ما استدعى تطبيق قواعد الاشتباك إلى حين السيطرة على الموقع وإلقاء القبض عليهم، بعد إصابتهم جميعاً، من دون تسجيل أي إصابات في صفوف القوة الأمنية.

وأضافت أن عمليات التفتيش في موقع المداهمة أسفرت عن ضبط مجموعة من الأسلحة النارية والذخائر بحوزة المقبوض عليهم.