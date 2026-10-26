إيران: استهدفنا حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن وألحقنا بها أضرارًا

قال مسؤول عسكري إيراني، أن القوات الإيرانية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن وألحقت بها أضرارًا.

التوترات بين واشنطن وطهران

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي أن أمريكا تتهم إيران بأمرٍ يتباهون هم أنفسهم باقترافه، ألا وهو: القرصنة البحرية.



وحسب وكالة فارس رد بقائي، على الاتهامات التي ساقها وزير الخارجية الأمريكي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسلطاً الضوء على التناقض الصارخ في تصريحات مسؤولي واشنطن، وكاشفاً عن اعترافات علنية أدلى بها الرئيس الأمريكي.



وكان وزير الخارجية الأمريكي قد زعم في معرض اتهامه لإيران باستهداف السفن قائلًا: لم نشهد أمراً كهذا منذ الحرب العالمية الثانية وعصر قرصنة الكاريبي.



ويأتي هذا في وقتٍ كان فيه الرئيس الأمريكي قد تحدث بافتخار، في الأول من مايو 2026، عن احتجاز السفن التجارية ونهب شحنات النفط قائلاً: «نحن نشبه القراصنة.



وفي رده الموجه إلى وزير الخارجية الأمريكي، كتب المتحدث باسم الخارجية:ربما لن يكون الرئيس سعيداً جداً لأن وزيره نسى بهذه السرعة ذلك التفاخر بـ "كونهم قراصنة".