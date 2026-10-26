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تفحم بالكامل.. العناية الإلهية تنقذ 40 راكبا بحريق أتوبيس قنا| صور
تفحم أتوبيس على الطريق الصحراوي بقنا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفحم بالكامل.. العناية الإلهية تنقذ 40 راكبا بحريق أتوبيس قنا| صور

الأتوبيس المحترق
الأتوبيس المحترق
يوسف رجب

أنقذت العناية الإلهية 40 راكبًا من موت محقق، إثر اشتعال النيران في أتوبيس ركاب وتفحمه بالكامل، على الطريق الصحراوي الغربى أمام مدخل قرية المحروسة، جنوب غرب محافظة قنا، أثناء عودته من محافظة الأقصر إلى قنا.
 

وتبين أن إحدى إطارات الأتوبيس انفجرت فجأة أثناء سيره على الطريق الصحراوي الغربي، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه بصورة مفاجئة، وسط حالة ذعر بين الركاب.

وسارع الركاب إلى النزول من الأتوبيس فور اندلاع النيران، في محاولة للنجاة بأنفسهم والابتعاد عن موقع الحريق، قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى أجزاء الأتوبيس بالكامل.

وأسفر الحادث عن تفحم الأتوبيس بالكامل، فيما كتب الله النجاة لجميع الركاب، دون تسجيل أي إصابات بشرية، في واقعة حالت سرعة خروج الركاب من الأتوبيس دون تحولها إلى كارثة إنسانية.

وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، فيما يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

قنا قرية المحروسة طريق قنا الصحراوى الغربى العناية الإلهية الطريق الصحراوي الغربي أخبار قنا

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