مصرع طـ.فل صدمته سيارة أمام منزله في دشنا بقنا

لقي طفل مصرعه، إثر تعرضه لحادث دهس بسيارة أمام منزله بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا، شمال قنا، في واقعة مؤلمة.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع طفل صدمته سيارة أمام منزله بنجع الجواميس، التابع لقرية السمطا بمركز دشنا.

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع طفل 5 سنوات، متأثرًا بإصاباته جراء اصطدام السيارة به أمام منزله، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وجرى نقل جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى دشنا بفاو، تحت تصرف الجهات المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وحررت الجهات المعنية محضرًا بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.



