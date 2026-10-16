نقدا أو بالتقسيط.. بدء استقبال طلبات اشتراك خدمات الصرف الصحي بقريتي خزام والعقب في قنا

أعلن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بدء استقبال طلبات اشتراك المواطنين بخدمات الصرف الصحي بقريتي خزام والعقب بمركز قوص، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التشغيل ودخول مشروع "كلاستر خزام" الخدمة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أكد المهندس رفعت إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أنه في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتنفيذاً لتوجيهات محافظ قنا وتعزيزاً للتعاون والتنسيق بين المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، تم اعتماد إجراءات ميسرة لاشتراك المواطنين بخدمات الصرف الصحي.



وتابع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا: مع إتاحة سداد رسوم التوصيل نقداً أو بنظام التقسيط، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأهالي ويتيح لهم الاستفادة من الخدمة بسهولة ويسر.



إتاحة سداد الرسوم بنظام التقسيط

وأضاف إسماعيل، أن إتاحة سداد رسوم التوصيل بنظام التقسيط تأتي في إطار حرص الشركة على تيسير إجراءات الاشتراك ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، وتوفير السبل الممكنة لتمكين أكبر عدد من الأهالي من الاستفادة من خدمات الصرف الصحي، وذلك بالتعاون مع محافظة قنا وحرصاً على تنفيذ توجيهات محافظ قنا بتيسير حصول المواطنين على الخدمات الأساسية.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أنه يمكن للمواطنين الراغبين في الاشتراك، التقدم بطلباتهم إلى فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز قوص لاستيفاء البيانات والمستندات المطلوبة وفقاً للشروط واللوائح التجارية الموحدة المنظمة للعمل بالشركة.

