قنا : تنفيذ جسر مؤقت لتأمين عبور طلاب نجع تركى في أبوتشت

‏وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بسرعة التنسيق مع مديرية الري والوحدة المحلية لمركز أبوتشت، للاستجابة لشكاوى الأهالي بشأن عبور الطلاب على جذع نخلة أعلى مصرف سلام، بنجع تركي، بقرية الكرنك التابعة لمجلس قروي القارة.



وأشار محافظ قنا، إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة لتأمين عبور الطلاب والحفاظ على سلامتهم، لحين تنفيذ حل دائم يضمن سهولة الحركة ويحد من مخاطر العبور غير الآمن.



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‏وشدد الببلاوي، على التنسيق المستمر بين الوحدة المحلية ومديرية الري، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحل الدائم، بما يسهم في توفير وسيلة عبور آمنة لأهالي نجع تركي والحد من المخاطر التي تواجه الطلاب، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تشهد صعوبات في عبور الطلاب والمواطنين ضمن الأماكن المقترحة لتنفيذ المشايات المعدنية بالموارد الذاتية للمحافظة.

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‏وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت بالتنسيق مع مديرية الري والصرف، أعمال تركيب ماسورتين بقطر ٨٠ سم لكل ماسورة، داخل مصرف سلام مع الردم عليهما، لتكوين جسر مؤقت يسمح بعبور الطلاب بأمان مع مراعاة استمرار تدفق المياه بالمصرف لحين الانتهاء من تنفيذ مشاية مخصصة لعبور الطلاب.

‏وكان محافظ قنا، وجه رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، بضرورة التنسيق مع مديرية الري، لحصر أماكن تنفيذ المشايات المعدنية المخصصة لعبور المواطنين أعلى الترع، مشيرًا إلى أن تكلفة إنشاء المشايات المعدنية، سيتم تمويلها من الموارد الذاتية للمحافظة.