قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس الكونفدرالية الإفريقية.. قنوات مجانية تذيع مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي
روسيا.. تدمير 4 صواريخ وإسقاط 69 مسيرة في هجوم أوكراني على مصفاة نفط
إقبال على أول حلقة سمك بجنوب سيناء.. «الباغة» تخطف الأنظار بالطور.. والأسعار تبدأ من 35 جنيهًا
أحمد كجوك: خفض أعباء خدمة الدين وزيادة مساهمة القطاع الخاص أولوية اقتصادية
​رئيس جامعة المنوفية يُصدر قرارات جديدة بتكليف قيادات أكاديمية بالعلوم الصحية والتجارة
خلاف على الأجرة.. القبض على سائق توك توك تعدى على سيدة بالضرب فى الإسكندرية
مصر وتايلاند تفتحان آفاقاً جديدة للشراكة السياسية والاقتصادية خلال أعمال اللجنة الوزارية المشتركة الثالثة ببانكوك.. صور
جريمة مزرعة الجيزة.. القبض على المتهمين باستدراج شاب والتعدي عليه بأداة حديدية وكلاب شرسة
نظام تقييم 2 بكالوريا|فرصتين للإمتحان والمجموع من 600..و50% من الأسئلة مقالي
القومي للمرأة: مواجهة الإدمان والتعاطي قضية أمن قومي
وزير الصحة يبحث مع نظيره العراقي تبادل الخبرات في تشغيل المستشفيات وتصدير الأدوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قنا : تنفيذ جسر مؤقت لتأمين عبور طلاب نجع تركى في أبوتشت

المشاية المؤقتة
المشاية المؤقتة
يوسف رجب

‏وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بسرعة التنسيق مع مديرية الري والوحدة المحلية لمركز أبوتشت، للاستجابة لشكاوى الأهالي بشأن عبور الطلاب على جذع نخلة أعلى مصرف سلام، بنجع تركي، بقرية الكرنك التابعة لمجلس قروي القارة.
 

وأشار محافظ قنا، إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة لتأمين عبور الطلاب والحفاظ على سلامتهم، لحين تنفيذ حل دائم يضمن سهولة الحركة ويحد من مخاطر العبور غير الآمن.



‏وشدد الببلاوي، على التنسيق المستمر بين الوحدة المحلية ومديرية الري، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحل الدائم، بما يسهم في توفير وسيلة عبور آمنة لأهالي نجع تركي والحد من المخاطر التي تواجه الطلاب، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تشهد صعوبات في عبور الطلاب والمواطنين ضمن الأماكن المقترحة لتنفيذ المشايات المعدنية بالموارد الذاتية للمحافظة.

‏وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت بالتنسيق مع مديرية الري والصرف، أعمال تركيب ماسورتين بقطر ٨٠ سم لكل ماسورة، داخل مصرف سلام مع الردم عليهما، لتكوين جسر مؤقت يسمح بعبور الطلاب بأمان مع مراعاة استمرار تدفق المياه بالمصرف لحين الانتهاء من تنفيذ مشاية مخصصة لعبور الطلاب.

‏وكان محافظ قنا، وجه رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، بضرورة التنسيق مع مديرية الري، لحصر أماكن تنفيذ المشايات المعدنية المخصصة لعبور المواطنين أعلى الترع، مشيرًا إلى أن تكلفة إنشاء المشايات المعدنية، سيتم تمويلها من الموارد الذاتية للمحافظة.

قنا مركز أبوتشت مصرف سلام مجلس قروي القارة المشايات المعدنية أخبار قنا قرية الكرنك نجع تركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي والزمالك

لجنة الحكام تكشف موقفها من استماع الزمالك لتسجيلات الفار بمباراة القمة

الاهلي والزمالك

جمال الشريف يحسم الجدل: الزمالك لا يستحق ركلات جزاء أمام الأهلي

أسعار الدولار في مصر

تخطى 53 جنيها.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس

الزمالك

شكاوى مرتقبة أمام النيابة.. لجنة تفتيش في الزمالك بسبب اختفاء أجهزة بلايستيشن

وسام ابوعلي

مصطفى يونس يفجر مفاجأة: الأهلي باع وسام أبو علي رغمًا عنه

وسلم ابو علي

مدرب منتخب فلسطين: الإصابة حرمت وسام أبو علي من تجاوز أرقام ميسي

معتمد جمال

إبراهيم صلاح يتولى المهمة.. معتمد جمال يغيب عن قيادة الزمالك أمام الجيش الرواندي

الاهلي والزمالك

جمال عبدالحميد: عندي معلومة أن الفار كان معطلًا في مباراة القمة

ترشيحاتنا

مجلس النواب

طلب إحاطة لمواجهة انفلات أسعار الدروس والسناتر رغم تطبيق البكالوريا الجديدة

أحمد محسن قاسم

أمين تنظيم الجيل: منتدى مصر فرصة للحوار.. والعبرة بما يتحول إلى نتائج ملموسة للمواطن

النائبة شيرين صبري

برلمانية: رسائل الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة ترسم طريق حماية الدولة.. و«الوعي» سلاح مصر في مواجهة التحديات

بالصور

حبوب العلاج الهرموني ترفع خطر الجلطات الدموية بنسبة 60%.. دراسة تحذر النساء

حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات
حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات
حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات

بتحطي مكعب مرقة في كل طبخة؟.. القومي للتغذية يحذر من مخاطره ويكشف بديلًا طبيعيًا

مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة
مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة
مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة

قبل ماتتحرك من بيتك.. أسعار البنزين اليوم الخميس في المحطات

اسعار البنزين اليوم
اسعار البنزين اليوم
اسعار البنزين اليوم

موعد صلاة المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 15 أكتوبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد