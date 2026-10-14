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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بحوث ومشاريع بحثية مشتركة.. بروتوكول تعاون بين جامعة قنا والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.. صور

توقيع بروتوكول تعاون
توقيع بروتوكول تعاون
يوسف رجب

وقعت جامعة قنا، برئاسة الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لتعزيز التعاون المشترك، وفى في إطار سعي الجامعة لدعم ومد جسور التواصل والتعاون مع المؤسسات التعليمية العريقة داخل مصر وخارجها، خاصة أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تُعد إحدى القلاع العلمية الرائدة في مجال التعليم العالي الأكاديمي والتطبيقي على المستويات الدولية والعربية والمصرية.
 

جاء ذلك على هامش زيارة وفد جامعة قنا للأكاديمية، بحضور الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، الدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور خالد بن الوليد، عميد كلية العلوم، وكان في استقبالهم الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، الدكتور علاء عبد الباري، نائب رئيس الأكاديمية.

وتضمن بروتوكول التعاون إجراء بحوث ومشاريع بحثية مشتركة، وتنفيذ مشروعات بحثية، وتبادل الطلاب، فضلاً عن تبادل الأساتذة من خلال الزيارات المتبادلة، وتبادل البيانات والمعلومات العلمية بين الجانبين.

وأجرى وفد جامعة قنا، جولة تفقدية شاملة داخل الحرم الجامعي للأكاديمية للتعرف على الممارسات الفضلى، بدأت بالاطلاع على التصميم المعماري والهندسي المتناسق في المباني والألوان ونظام البستنة والحدائق المتميز داخل الأكاديمية.
 

واستكمل الوفد جولته بتفقد الخدمات الطلابية وأساليب المعيشة، حيث زار المعامل الطلابية، ومباني الإقامة الداخلية للطلاب، والمطاعم، والمرافق المخصصة للأنشطة الرياضية، بالإضافة إلى التسهيلات والخدمات اللوجستية كإجراءات السفر وحجز الطيران والتذاكر وجوازات السفر.
 

المراكز التخصصية

كما تفقد الوفد الشركات المنبثقة عن الأكاديمية، والتي تمثل أذرعاً استثمارية تدير الأعمال التجارية وتقدم خدمات متنوعة لطلاب الأكاديمية ومنسوبيها، كما شملت الجولة الاطلاع على المراكز التخصصية الفريدة التي تتميز بها الأكاديمية، وفي مقدمتها القبة السماوية  المخصصة لمحاكاة علوم الفلك والأجرام السماوية ونظم الملاحة الجوية والبحرية.

كما زار الوفد مبنى أنظمة المحاكاة المتكاملة الذي يضم 16 نموذجاً متطوراً للمحاكاة و يُعد من المراكز العالمية في هذا المجال، حيث تُستخدم في التدريب والدراسة وإدارة الأزمات والإنقاذ والتعامل مع الكوارث والتلوث البحري والبقع الزيتية والزلازل، إلى جانب تدريب الطواقم الملاحية والسيطرة على السفن والاتزان وتوفير التدريب الدولى ومنح التراخيص.


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