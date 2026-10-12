محافظ قنا يناقش281 طلبًا وشكوى للمواطنين خلال اللقاء المفتوح

ناقش اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا والقيادات التنفيذية، قرابة 281 طلبًا وشكوى قدمها المواطنون خلال اللقاء المفتوح تنوعت ما بين طلبات الحصول على مساعدات اجتماعية وإنسانية للأسر الأولى بالرعاية، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب ولذوي الهمم، فضلًا عن طلبات تخص المساعدات العلاجية وتسهيل إجراءات الفحوصات الطبية.



جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح مع المواطنين، للاستماع لمطالبهم وبحث مشكلاتهم بشكل مباشر، والعمل على وضع حلول عاجلة وفورية لها وفقًا للأطر القانونية، في إطار التيسير على الأهالي وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب حضور كافة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري المديريات والإدارات الخدمية المعنية للمحافظة.







واستعرض محافظ قنا، عدد من الطلبات الأخرى في قطاعات التموين، والإشغالات، والمرافق من مياه شرب وصرف صحي، وطلبات تقنين الأوضاع والتصالح في مخالفات البناء.



ووجع الببلاوى، كافة القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواجد بين المواطنين، وفتح أبواب التواصل المباشر معهم، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

و شدد محافظ قنا، على ضرورة المتابعة الدورية، لضمان الاستجابة السريعة لكافة المشكلات التي تم عرضها، وإيجاد الحلول الجذرية لها بالتنسيق بين الجهات المعنية، مؤكداً أن خدمة المواطن وتلبية مطالبه المشروعة تأتي في قمة أولويات الجهاز التنفيذي للمحافظة.





