مجمع إعلام قنا يناقش دور الوعي الصحي فى بناء المستقبل

نظم مجمع إعلام قنا، ندوة بعنوان "الوعي الصحي ضرورة لبناء المستقبل" فى إطار حملة قطاع الاعلام الداخلي لتعزيز الوعي المجتمعي بالقضية السكانية تحت شعار "أسرة مستقرة..مستقبل مزدهر" تحت رعاية السفير علاء يوسف، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاستعلامات، وتوجيهات اللواء دكتور تامر شمس الدين، رئيس قطاع الاعلام الداخلي واشراف يوسف محمد رجب، مدير مجمع إعلام قنا.

أقيمت فعاليات الندوة بمدرسة قنا الجديدة الثانوية المشتركة، حاضر بالندوة الشيخ محمد عطيتو، خطيب بمديرية الاوقاف بقنا، والدكتورة أسماء عبدالحفيظ، مسؤل الاعلام بإدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشؤن الصحية بقنا، والدكتورة دعاء أبو الحمد، عضو إدارة التثقيف الصحي بمديرية الشؤن الصحية، والدكتورة تغريد محمد يسن، عضو إدارة التثقيف الصحي بمديرية الشؤن الصحية، و بحضور سلوي سامي، عضو المجلس القومي للسكان، وأدار الندوة سهير السيد عبد الرازق، مسؤل البرامج بمجمع إعلام قنا.

تحدث الشيخ محمد عطيتو، خطيب بمديرية أوقاف قنا، حول أهمية الصحة باعتبارها نعمة عظيمة من نعم الله التي تستوجب الشكر والمحافظة عليها، مؤكدًا أن الحفاظ على صحة الإنسان مسؤولية فردية ومجتمعية، وأن الاهتمام بالجسد والابتعاد عن العادات الضارة من الأمور التي تعين الإنسان على أداء واجباته الدينية والاجتماعية والوطنية.



فيما تناولت الدكتورة أسماء عبد الحفيظ، مسؤل الإعلام بإدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشؤن الصحية بقنا، مفهوم الصحة الإنجابية وأهميتها في الحفاظ على صحة المرأة والأسرة، مشيرة إلى أهمية الوعي بالصحة الإنجابية، والمتابعة الطبية المنتظمة، والمباعدة بين فترات الحمل وفقًا للإرشادات الطبية، بما يسهم في حماية صحة الأم والطفل، وتحسين جودة الحياة الأسرية، وبناء أسرة تتمتع بالصحة والاستقرار مؤكدة أهمية الحفاظ على الصحة العامة باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.



التغذية السليمة

وأوضحت الدكتورة تغريد محمد يسن، عضو إدارة التثقيف الصحي بمديرية الشؤن الصحية الصحي أهمية التغذية السليمة ودورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز صحة الإنسان، موضحة ضرورة اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على العناصر الغذائية اللازمة للجسم، والحد من تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات، مع التأكيد على أهمية ممارسة النشاط البدني بانتظام.



وسلطت يسن، الضوء على مخاطر السمنة باعتبارها أحد التحديات الصحية التي قد تزيد من احتمالات الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، مشددة على ضرورة تبني نمط حياة صحي يقوم على الاعتدال في تناول الطعام، وممارسة الرياضة، والمتابعة الطبية عند الحاجة.

كما تناولت الدكتورة دعاء أبوالحمد، عضو إدارة التثقيف الصحي بمديرية الشئون الصحية أن نشر الوعي الصحي يمثل استثمارًا حقيقيًا في الإنسان، وأن بناء مستقبل أفضل يبدأ من الاهتمام بالصحة والوقاية من الأمراض، وتعزيز مسؤولية الأفراد والمؤسسات في نشر الثقافة الصحية وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

واختُتمت فعاليات الندوة بمشاركة الطالبات في النقاش والتأكيد على أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الدينية والصحية والإعلامية لنشر الوعي الصحي، وترسيخ السلوكيات الإيجابية التي تحافظ على صحة الفرد والأسرة والمجتمع، باعتبار أن الإنسان السليم هو الأساس في بناء مجتمع قوي ومستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

