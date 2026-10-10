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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يكرم مدير مديرية الزراعة على نجاح منظومة توزيع الأسمدة المدعمة

تكريم وكيل وزارة الزراعة بقنا
تكريم وكيل وزارة الزراعة بقنا
يوسف رجب

كرم اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، المهندس أبوالعباس عبدالفتاح، مدير مديرية الزراعة بقنا، تقديرًا للجهود المبذولة في إنجاح منظومة توزيع الأسمدة الأزوتية المدعمة خلال الموسم الصيفي 2026، في إطار حرص المحافظة على دعم المزارعين، وضمان حصولهم على مستحقاتهم من الأسمدة.

وأوضح محافظ قنا، أن التكريم يعد تقديرًا لجميع الجهود التي بذلت لإنجاح منظومة توزيع الأسمدة، ويشمل فريق العمل الذي شارك في تنفيذ المهام بالتعاون مع مدير مديرية الزراعة، خاصة الملتزمين بالتعليمات والضوابط المنظمة، والذين حرصوا على المتابعة المستمرة والالتزام بآليات العمل المحددة.

وأكد الببلاوي، أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص المحافظة الدائم على تقدير النماذج المشرفة والقيادات الجادة التي تثبت كفاءة عالية في إدارة الملفات الحيوية، مشيدًا بالانتظام والضبط الذي شهدته عمليات صرف الأسمدة للمزارعين خلال الموسم الصيفي، وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون أية عوائق.

فائض لأول مرة

وأشار محافظ قنا، إلى أن تلك المنظومة ساهمت في وصول حصص السماد للمزارعين دون تأخير أو شكاوى، مع وجود فائض لأول مرة وصل إلى 57 ألف جوال، لافتًا إلى أن هناك حالات لعدم الصرف شملت سارقي التيار الكهربي، والمتعدين على الأراضي الزراعية، والزراعات داخل الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، والأراضي محل الخلافات بين الورثة.

من جانبه، أعرب مدير مديرية الزراعة بقنا، عن خالص تقديره لهذا التكريم، وما يمثله من حافز لمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود لتطوير منظومة توزيع الأسمدة المدعمة.

كما وجه الشكر للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، تقديرًا لدورها في دعم منظومة توزيع الأسمدة، من خلال منافذها بالمحافظة، إلى جانب الجهود التي يبذلها قطاع الائتمان الزراعي وقطاع الإصلاح الزراعي وقطاع الاستصلاح في تنفيذ أعمال التوزيع، والتعاون لضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى المزارعين المستحقين.

قنا مديرية الزراعة توزيع الأسمدة الموسم الصيفي منظومة توزيع الأسمدة أخبار قنا

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