محافظ قنا: رفع درجة الاستعداد لمواجهة التغيرات الجوية

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية والأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بناءً على التقارير والتنبؤات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن احتمالية تعرض البلاد لتغيرات في الأحوال الجوية.

وشدد محافظ قنا، على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاستباقية اللازمة للتعامل الفوري مع أي تداعيات أو طوارئ محتملة قد تنتج عن حالة الطقس.



ووجه الببلاوي، بتفعيل غرف العمليات بالمديريات والوحدات المحلية على مدار 24 ساعة، وربطها بشكل مباشر بغرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة.

وأكد محافظ قنا، ضرورة جاهزية كافة المعدات والسيارات الخاصة بشفط المياه، ومراجعة صيانة شبكات ومخرات السيول ومحطات الصرف بجميع المراكز والمدن.

وشدد الببلاوى، على تنسيق الجهود بين شركات مياه الشرب والصرف الصحي، والري، والكهرباء، والصحة، والحماية المدنية لضمان الحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.