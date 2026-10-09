محافظ قنا ينعي النائبة أماني أبوسحلي عضو مجلس النواب

نعى اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وقيادات المحافظة، وفاة النائبة أماني أبوسحلي، عضو مجلس النواب، والتي وافتها المنية اليوم الجمعة.

وتقدم محافظ قنا، بخالص العزاء والمواساة لأسرة النائبة الراحلة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.





يذكر أن النائبة أماني أبوسحلي، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية بمحافظة قنا، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بقنا، وأسست أول لجنة نسائية للقضاء الخصومات الثأرية، كما أنها صاحبة تجربة إنسانية مؤثرة فى التعامل مع الثأر.

وخيّمت أجواء الحزن على الأوساط الشعبية والأهلية بمحافظة قنا، عقب إعلان نبأ وفاة النائبة أماني أبو سحلي، عضو مجلس النواب عن المحافظة، إثر تعرضها لوعكة صحية، لارتباط اسمها بجهود المصالحات المجتمعية ومواجهة الثأر في صعيد مصر.

أماني أبو سحلي، لم تكن مجرد نائبة تحت قبة البرلمان، بل ارتبط اسمها بمبادرات مجتمعية سعت إلى إخماد نيران الخصومات الثأرية، وترسيخ ثقافة التسامح والسلام بين العائلات، فقد حملت على عاتقها قضية شديدة الحساسية في المجتمع الصعيدي، وجعلت العمل من أجل المصالحة رسالة مجتمعية تتجاوز حدود المناصب والمسؤوليات الرسمية.