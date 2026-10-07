محافظ قنا: توزيع 707 آلاف و431 جوال أسمدة أزوتية مدعمة خلال الموسم الصيفي 2026

ثمن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جهود مديرية الزراعة في توزيع الأسمدة الأزوتية المدعمة للمزارعين خلال الموسم الصيفي 2026، مؤكدًا أهمية دعم القطاع الزراعي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بما يسهم في تحقيق الاستقرار للمزارعين.

وأكد محافظ قنا، نجاح المنظومة التي وضعتها المحافظة للإعلان عن جداول توزيع الأسمدة أسبوعيًا بالتنسيق مع مديرية الزراعة، وكذا توضيح الأرصدة المتبقية بالمخازن بكل شفافية، الأمر الذي أدى إلى حصول المزارعين على حصصهم دون تأخر أو شكاوى مع وجود فائض لأول مرة يصل إلى قرابة 57 ألف جوال، مشيرًا إلى تكريم وكيل وزارة الزراعة وجميع القائمين على المنظومة لجهودهم في إنجاح تلك المنظومة.

وأشاد الببلاوي، بما حققته مديرية الزراعة والقائمين على منظومة توزيع الأسمدة، لما بذلوه من جهود متميزة في تيسير عمليات صرف الأسمدة الأزوتية للمزارعين، ومتابعة الأرصدة بالجمعيات الزراعية بمختلف مراكز المحافظة حتى انتهاء الموسم الصيفى.



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‏وفي السياق أوضح المهندس أبو العباس البدري، وكيل وزارة الزراعة بقنا، أنه تم توزيع 707 ألف و431 جوال أسمدة أزوتية مدعمة خلال الموسم الصيفي 2026، ضمن المقررات السمادية المخصصة للمساحات المنزرعة والمسجلة على منظومة كارت الفلاح، مشيرًا إلى استمرار جهود المديرية في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

المحرومون من الأسمدة



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‏ وأشار البدري، إلى أن رصيد الأسمدة المتبقي من الموسم الصيفي بلغ 57 ألف و406 جوال، مشيرًا إلى أن حالات عدم صرف الأسمدة المدعمة تشمل المتعدين على الأراضي الزراعية وسارقي التيار الكهربي، والأراضي محل الخلافات بين الورثة والزراعات داخل الأحوزة العمرانية للمدن والقرى.







