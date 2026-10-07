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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 23 مخالفة مرورية وحجز 3 سيارات مخالفة لخطوط السير بمحيط جامعة قنا

تحرير مخالفات للسيارات المخالفة
تحرير مخالفات للسيارات المخالفة
يوسف رجب

وجّه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتكثيف الحملات الرقابية والمرورية المفاجئة في مختلف شوارع ومحاور المحافظة، للحد من التجاوزات وضبط السيارات المخالفة لخطوط السير المحددة لها.

وأكد محافظ قنا، التصدي الحاسم لأي محاولات من قبل السائقين لزيادة تعريفة الركوب أو تقسيم الخطوط، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين، وخاصة طلاب جامعة قنا، لضمان الانضباط المروري الكامل.


 

وأوضح محمد حسن عطالله، مدير مشروع المواقف بالمحافظة، بأن حملة مرورية مكبرة أُقيمت بمحيط جامعة قنا بالتنسيق بين مباحث المرور إدارة المواقف، وأسفرت عن تحرير 7 محاضر مخالفة متنوعة وحجز سيارة مخالفة.
 

كما أشار مدير المواقف بقنا، إلى تنفيذ حملة أخرى أسفرت عن تحرير 16 محضر مخالفة مرورية جديدة وحجز سيارتين مخالفتين، ليبلغ إجمالي المخالفات المضبوطة 23 مخالفة وحجز 3 سيارات مخالفة لخط السير.


مجازاة السائقين المخالفين

وأضاف مدير المواقف بقنا، اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائقين المخالفين، وذلك ضمن جهود المتابعة الميدانية المستمرة لضمان سيولة حركة تنقل الطلاب وتخفيف الازدحام المروري خلال أوقات الذروة.


قنا الحملات الرقابية خطوط السير تعريفة الركوب جامعة قنا أخبار قنا

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