في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أجرى المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، جولة تفقدية بمحافظة أسوان، لمتابعة عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والاطمئنان على الحالة الفنية والتشغيلية لعدد من محطات ومرافق الشركة.

رافقه خلال الجولة اللواء مهندس عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء مهندس أحمد محمد رجاء، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، والمهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى.

واستهل رئيس الشركة القابضة جولته بتفقد مشروع محطة مياه بلانة الجديدة بمركز نصر النوبة، ومحطة مياه فطيرة بمركز كوم أمبو، واللتين تأتيان ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، حيث تابع معدلات التنفيذ وسير الأعمال بالمشروعين، وشملت الجولة تفقد محطة مياه جبل شيشة، ومحطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بكيما، إلى جانب خزان مياه الشرب بالمحمودية.

وفي ختام الجولة، وجه المهندس مصطفى الشيمي بضرورة استمرار المتابعة الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها، والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل المعوقات، إلى جانب تكثيف جهود التشغيل والصيانة ورفع كفاءة المرافق القائمة، مؤكدًا أن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين يأتي في مقدمة أولويات الشركة القابضة وشركاتها التابعة.