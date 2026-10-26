تضامن الغربية: تركيب 1860 وصلة مياه شرب نقية للأسر الأولى بالرعاية دعما للتنمية المستدامة

أعلنت جمعية الأورمان عن نجاحها في تركيب (1860) وصلة مياه شرب نقية للأهالي المستحقين والأكثر احتياجاً في مختلف قرى ومراكز محافظة الغربية، وذلك تحت إشراف وتنسيق كامل مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

وجاء ذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم المواطنين الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد العميد الدكتور عصام عبدالله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن الدولة تكثف جهودها بخطى حثيثة لدعم المواطنين غير القادرين، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم. وأوضح أن هذه الجهود تأتي ترجمة عملية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، والتي تضع المواطن المصري والإنسان في قمة أولوياتها التنموية، مشيدًةا بالدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في مساندة الجهود الحكومية.

رفع كفاءة الخدمات



من جانبه، أشار اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إلى أن الجمعية تولى اهتمامًا بالغًا بالأسر الأولى بالرعاية، وتقدم كافة أوجه الدعم اللازم بهدف نقلهم من دائرة العوز والاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.



وأوضح "شعبان" أن المبادرة لا تقتصر فقط على تلبية الاحتياجات الأساسية، بل تستهدف بالدرجة الأولى توفير بيئة آمنة وصحية لغير القادرين، وحماية صحتهم وصحة أطفالهم عبر توفير المياه النقية المطابقة للمواصفات الصحية، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.

رفع كفاءة الخدمات



والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان قدمت العديد من الخدمات الإنسانية للأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، بمحافظة الغربية والتي تشمل تسقيف المنازل، وتوفير المساعدات العينية، ودعم المشروعات الصغيرة للتمكين الاقتصادي، إلى جانب الخدمات الطبية من جراحات وعلاج بالمجان.