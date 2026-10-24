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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

القصة الكاملة| عودة طفلة طنطا المحتجزة إلى احضان والدتها.. والأب يعلن "توصلنا إلى حل ودي وتربيتها أصح مع أمها"

أزمة طفلة طنطا عقب عودتها لحضن امها
أزمة طفلة طنطا عقب عودتها لحضن امها
الغربية أحمد علي

بعد ساعات قليلة من استغاثة الأم نجحت الأجهزة الأمنية بالغربية في إعادة طفلة “آل علام” بطنطا المحتجزة من جانب والدها “صاحب محلات معروفة” إلى أحضان والدتها.

وأعلن والد الطفلة في الساعات الأولي من فجر اليوم عن عوده ابنته إلي احضان والدتها بالتراضي عقب استغاثتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

عودة الطفلة 

كما دون الاب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الحمد لله كندا روح قلبي في حضن أمها وأهلي الغالين، كل الشكر والتقدير لكل الناس المحترمة اللي وفقت بينا بالخير، والحمد لله كل شيء رجع أحسن من الأول".

كما توجه والد الطفلة بالشكر للرائد حازم سراج، رئيس مباحث قسم ثان طنطا، على دوره في حل الخلاف بالود والاحترام.

في المقابل عبرت ام الطفلة عن سعادتها باحتضانها ابنتها وقالت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي: "الحمد لله بنتي رجعت لحضني " .

تحرك أمني عاجل 

كان ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحوا  من إعادة الطفلة المحتجزة في جهة والدها إلي احضان والدتها تنفيذا لحكم الحضانه عقب استغاثتها عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

إعادة الطفلة إلي امها 

وجاء ذلك عقب تحرك أمني عاجل تحت إشراف اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية والعميد سامح نجيده رئيس مباحث المديرية وفريق بحث جنائي بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا تنفيذا الحكم القضائي.

بداية القصة 

كان والد الطفلة صاحب مطاعم معروفة والمتهم بخطف ابنته قال في وقت سابق: "انا هاسلم نفسي إلي قسم شرطة ثان ومش هسيء لام بنتي" .

وأضاف الزوج المتهم: “انا بتعرض لحملات تشويه وابتزاز وياريت متحكموش من طرف واحد واسمعوني”.

استغاثة عبر في بوك 

وجاء ذلك عقب استغاثة ام الطفلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بتعرض ابنتها للخطف علي يد والدها عبر مقطع فيديو متداول بصفحات فس بوك .

جهود أمنية مشددة 

وكثف ضباط مباحث الغربية من جهودهم لفحص فيديو الام المتداول واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

جدير بالذكر أن الأم المكلومة عبرت خلال فيديو بث مباشر عن استغاثتها إلي رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية والنائب العام لسرعة التدخل من أجل إعادة طفلتها.

اخبار محافظة الغربية عودة طفلة لأحضان أمها ابوها طنطا

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