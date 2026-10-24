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النيابة تحقق في واقعة انهيار عقار طنطا وتستمع لأقوال السكان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

النيابة تحقق في واقعة انهيار عقار طنطا وتستمع لأقوال السكان

تهشم سيارات بسبب انهيار منزل طنطا
تهشم سيارات بسبب انهيار منزل طنطا
الغربية أحمد علي

أصدر المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول طنطا بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة انهيار منزل سكني مكون من 4 طوابق خالي من سكان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تحرك النيابة العامة 


من جانبه انتقل المستشار خالد أنور رئيس نيابة قسم أول طنطا، إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة والاستماع إلى أقوال عدد من السكان.

تفاصيل الواقعة 


وكان انهيار العقار الخالي من السكان تسبب في تهشم 4 سيارات  4 سيارات تصادف وجودها بمحيط العقار، دون وقوع وفيات أو إصابات.

بداية الحادث 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد  انهيار عقار سكني مكون من دور أرضي و4 طوابق وخدمات، عند تقاطع شارعي عثمان بن عفان ويوسف الصديق، ما أسفر عن تهشم 4 سيارات كانت متوقفة بمحيطه.

كما اتخذت محافظة الغربية بالتنسيق مع  الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع فصل المرافق عن العقار المنهار وفحص العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها.

تحرك النيابة العامة 

كما تحرك انتقل المستشار خالد أنور رئيس نيابة أول طنطا إلى موقع الحادث للوقوف على ملابساته، ومعاينة آثار الانهيار، والاستماع إلى أقوال السكان، في إطار التحقيقات الجارية لكشف أسباب الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية انهيار منزل طنطا تحرك النيابة العامة دون وقوع إصابات وخسائر بشرية

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