قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جواسيس إسرائيل في قلب سوريا.. مجندات الاستخبارات يقدن العمليات السرية وسط ضغوط ترامب للانسحاب
قد نتحرك مجددًا.. ترامب يلوّح بعملية عسكرية جديدة ضد إيران
أستاذ علوم سياسية: استمرارية منتدى مصر 2026 سنويًا في أكتوبر ضرورة لمتابعة تنفيذ توصياته
جهاز تنمية المشروعات: 45% من تمويلاتنا تستفيد منها السيدات
جهاز تنمية المشروعات: 64 مليار جنيه لتمويل مليوني مشروع توفر 3.6 مليون فرصة عمل
الاتفاق أو إجراءات أخرى.. ترامب: سنتعامل مع كوبا فور الانتهاء من ملف إيران
مفاجأة مدوية في دوري أبطال أفريقيا.. ويليت الأنجولي يقصي صنداونز من دور الـ32
ختام مهرجان الجونة| فوزي بنسعيدي عقب تكريمه: له طعم خاص لأنه من بلد عزيز
موعد غرة شهر جمادى الآخرة.. 48 يوماً لاستقبال شهر رجب
أسامة الدليل: قيادة الوطن لها قواعد.. وتصريحات الرئيس السيسي أربكت حسابات البعض
البابا تواضروس يعزي ملك الأردن في ضحايا الاعتداء الإرهابي على كنيسة بالكرك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باحث سياسي: اعتداءات الاحتلال والمستوطنين قد تدفع إلى تكرار العمليات في الضفة الغربية

استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية
استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية
محمود زيدان

أكد فراس طنينة الكاتب والباحث السياسي، أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى جانب اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين؛ قد يؤدي إلى ردود فعل وعمليات متكررة في الأراضي الفلسطينية، موضحا أن عملية إطلاق النار الأخيرة قرب الخليل تأتي في سياق تصاعد التوتر الميداني، كما أنها تمثل العملية الرابعة من نوعها، سواء بإطلاق النار أو الطعن أو الدهس. 

وأشار طنينة، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى وجود مخاوف أمنية إسرائيلية من عودة ظاهرة تقليد العمليات الفردية بين الشباب الفلسطيني، مستحضرًا موجة عمليات الطعن والدهس التي شهدتها الأراضي الفلسطينية خلال عامي 2015 و2016.

واعتبر أن تكرار العمليات قد يرتبط بتأثير الأحداث الميدانية المتصاعدة في الشباب الفلسطيني وما تفرضه من حالة من الاحتقان والتوتر.

وأوضح الباحث السياسي، أن عملية إطلاق النار وقعت في بلدة ترقوميا غرب الخليل واستهدفت برجًا عسكريًا أُقيم لحماية مستوطنة تيلم المقامة على أراضي البلدة، بالإضافة إلى أن الاشتباك المسلح الذي أعقب العملية وقع على بعد عدة كيلومترات من المدخل الشمالي لمدينة الخليل بالقرب من منطقة فرش الهوى.

ولفت «طنينة» إلى أن حاجز فرش الهوى يُعد من الحواجز القديمة التي يتعرض الفلسطينيون عندها لممارسات مهينة وتضييقات متواصلة، ورأى أن استمرار هذه الإجراءات بالتزامن مع الاعتداءات الإسرائيلية والميدانية يعزز احتمالات تنفيذ عمليات أخرى خلال الفترة المقبلة في ظل تصاعد حالة الغضب والتوتر في الضفة الغربية.

الضفة الغربية الانتهاكات الإسرائيلية أخبار توك شو أخبار القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة

الساعة 12 هترجع 11 مساء.. تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم الجمعة رسميًا

سعر الذهب

نزل 300 جنيه في يوم.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر بعد انتهاء عطلات 2026

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

بالأسماء ..حركة محليات جديدة في المحافظات و تعيين اللواء عبدالله الديب سكرتيراً عاماً لمحافظة كفر الشيخ

أسعار البنزين والسولار والغاز

أسعار البنزين والسولار والغاز اليوم في مصر

مصطفي شوبير

ليلة العمر.. لقطات من حفل زفاف مصطفى شوبير حارس الأهلي

سعر الدولار اليوم

كم سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم؟.. ارتفاع الورقة الخضراء بالبنوك

الزمالك

موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

تامر حسني

تامر حسني ينعى ضحايا حادث كنيسة الكرك ويوجه رسالة للشعب الأردني

فيلم قليل من النور

فيلم قليل من النور يفوز بجائزة الجونة البرونزية

فيلم كل العشاق في الليل

مهرجان الجونة السينمائي يمنح فيلم كل العشاق في الليل جائزة الفضية

بالصور

تول شفاف.. هدى الأتربي تتألق بفستان أسود جرئ في ختام مهرجان الجونة السينمائي

هدى الأتربي
هدى الأتربي
هدى الأتربي

بإطلالة سوداء ساحرة.. إنجي المقدم تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة

إنجي المقدم
إنجي المقدم
إنجي المقدم

هنا شيحة تخطف الأنظار بإطلالة ملكية في ختام مهرجان الجونة | شاهد

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

بالصور.. أمينة خليل تتألق بالأصفر في ختام مهرجان الجونة

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع: المنطقة تشهد متغيرات متسارعة.. وحماية حدود الدولة مهمة مقدسة لمقاتلي القوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد