مصر وتركيا والسعودية وباكستان.. تحرك رباعي من إسطنبول لدعم أمن المملكة ورفض الاعتداءات

أكد السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون المصريين بالخارج، أن اجتماع وزراء خارجية مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان في إسطنبول شهد تأكيد أهمية التضامن مع المملكة العربية السعودية، ودعم أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها، في مواجهة الاعتداءات التي تستهدفها.

التشاور بين الدول الأربع بشأن المستجدات الإقليمية

وقال السفير نادر زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي آي»، إن الاجتماع يأتي في إطار التشاور بين الدول الأربع بشأن المستجدات الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف تجاه التحديات التي تواجه المنطقة، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأوضح أن الوزراء المشاركين أدانوا الاعتداءات التي تستهدف المملكة العربية السعودية، مؤكدين تضامنهم الكامل معها ورفض أي أعمال من شأنها تهديد أمنها أو المساس بسيادتها أو زعزعة استقرار المنطقة.

وأضاف أن التحرك الرباعي يعكس أهمية توحيد الجهود الإقليمية في مواجهة الأزمات، وتعزيز التنسيق السياسي والدبلوماسي بما يحول دون اتساع نطاق التوترات، ويدعم فرص التوصل إلى حلول سلمية للأزمات القائمة.

استمرار التشاور بين الدول الأربع

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون المصريين بالخارج إلى أن استمرار التشاور بين الدول الأربع يمثل خطوة مهمة لتقريب وجهات النظر، والتعامل مع التطورات المتسارعة برؤية مشتركة، بما يحافظ على أمن المنطقة ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة.

وأكد أن تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية يظل ضرورة لتجنب التداعيات الخطيرة للتصعيد العسكري، مشددًا على أهمية مواصلة التحركات المشتركة لحماية أمن الدول وشعوبها، ودعم الاستقرار الإقليمي.