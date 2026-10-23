وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان احتواء التصعيد الإقليمي.. ويدينان الاعتداءات على السعودية

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة 23 أكتوبر، "جان نويل بارو"، وزير خارجية فرنسا في إطار التواصل والتشاور الدوري حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة، حيث جاء اللقاء على هامش الاجتماع الوزاري المشترك للآلية الرباعية (R4)، ومجموعة الدول الأوروبية الأربع (E4)، لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية وتطورات القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين ناقشا علي نحو مفصل مجالات التعاون الثنائي حيث أشاد الوزير عبد العاطي بالتقدم الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية، والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، بما يعكس العلاقات الودية والشراكة الاستراتيجية، مشيراً في هذا السياق لتوقيع البلدين علي إعلان النوايا بشأن الهجرة في يوليو الماضي، مع تطلعنا للتعزيز التعاون في مجالات التنمية، في إطار جهود معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الشباب للهجرة غير الشرعية. كما استعراض الوزير عبد العاطي الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها السوق المصري، والذي يُعدّ من بين الأسواق الواعدة في الاقتصادات النامية، وتطلعنا لتعزيز تدفقات الاستثمارات الفرنسية بما يعكس المستوي الذي بلغته العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

كما تناول اللقاء تشاور الوزيران حيال مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري المُحتمل الذي قد تشهده المنطقة، والجهود المبذولة لاحتواء التوتر واستعادة التهدئة، مؤكداً ضرورة الحيلولة دون تجدد المواجهات العسكرية، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى إعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي، وتعزيز قنوات الحوار، ومواصلة جهود الوساطة والمفاوضات، بما يسهم في الحيلولة دون مزيد من التصعيد، تجنباً لتداعياته الكارثية على الأمن الإقليمي والدولي واستقرار الاقتصادي العالمي.

واتفق الوزيران علي ادانة الاعتداءات التي تستهدف المملكة العربية السعودية، والتضامن الكامل معها ودعم أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها، ورفض أي أعمال من شأنها تهديد أمنها أو المساس باستقرار المنطقة، وشدد الوزيران على ضرورة ضمان حرية الملاحة البحرية وسلامة الممرات الملاحية الدولية، باعتبارهما ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة والاقتصاد العالمي وأمن سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.

كما تناولت المشاورات قضية السد الإثيوبي والأمن المائي المصري، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أن ملف مياه النيل قضية وجودية لمصر، معرباً عن الرفض الكامل لأية إجراءات أحادية في منطقة الحوض الشرقي بما يتعارض مع قواعد القانون الدولي. فيما يتعلق بالتطورات في السودان، جدد وزير الخارجية ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه وصون مؤسساته الوطنية. كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية ضمان الهدوء والاستقرار بمنطقة القرن الأفريقي، مجدداً التأكيد على دعم مصر الكامل لوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه.