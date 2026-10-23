وزير الخارجية الأردني يدين هجوم الكرك الإرهابي ويؤكد أن بلاده ستظل عصية على الإرهاب

أدان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مراسم تشييع جنازة بإحدى الكنائس في محافظة الكرك جنوبي المملكة، مؤكدًا أن الأردن سيظل آمنًا ومستقرًا وعصيًا على الإرهاب بفضل وحدة شعبه وتماسكه.

وأعرب الصفدي عن أحر التعازي والمواساة لأسر ضحايا الهجوم الإرهابي، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد وزير الخارجية الأردني أن الأردن سيبقى، بوحدة شعبه وتماسكه، أقوى من الإرهاب وأفكاره المتطرفة، مشددًا على أن الإرهاب لا مكان له في وطن يقوم على قيم الاستنارة والإنسانية واحترام الحياة.