وزير خارجية إيران: بزشكيان يزور روسيا الأسبوع المقبل للقاء بوتين

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يعتزم التوجه إلى روسيا الأسبوع المقبل، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إطار مواصلة التنسيق السياسي والدبلوماسي بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وتأتي الزيارة المرتقبة في وقت تسعى فيه طهران وموسكو إلى تسريع تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بينهما، لا سيما في قطاعات الطاقة والنقل والتجارة وتوليد الكهرباء، إلى جانب تنسيق المواقف بشأن التطورات الإقليمية والدولية.

وكان بزشكيان أكد، خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في طهران يوم 19 أكتوبر الجاري، أهمية تحويل الاتفاقات الثنائية إلى خطوات عملية ومشروعات ملموسة، معربًا عن أمله في أن تسهم زيارته المقبلة إلى موسكو في دفع التعاون المشترك إلى الأمام.

وتعكس الزيارة استمرار الاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين، اللذين وقعا في يناير 2025 معاهدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة، تشمل مجالات متعددة، من بينها التعاون الاقتصادي والطاقة والنقل والتنسيق في القضايا الدولية، دون أن تتضمن التزامًا بالدفاع العسكري المتبادل.

ومن المتوقع أن تتيح المباحثات بين بزشكيان وبوتين فرصة لمتابعة الاتفاقات السابقة وبحث التطورات في الشرق الأوسط والخليج، في ظل استمرار التوترات الإقليمية والمساعي الدبلوماسية لاحتواء الأزمات.

وتأتي هذه التحركات ضمن مساعي طهران وموسكو لتعميق شراكتهما السياسية والاقتصادية، وتوسيع التنسيق في المحافل الدولية، بما يخدم مصالح البلدين في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المشتركة.