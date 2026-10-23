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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية تدين الهجوم على كنيسة الكرك بالأردن وتؤكد تضامنها مع عمّان

السعودية
السعودية
القسم الخارجي

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك جنوب الأردن، واصفة إياه بأنه «عمل إرهابي جبان»، ومؤكدة رفضها استهداف دور العبادة وترويع المدنيين.

وأكدت السعودية، في بيان رسمي، موقفها الرافض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره، مشددة على تضامنها مع المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

ويأتي الموقف السعودي في أعقاب الهجوم المسلح الذي شهدته محافظة الكرك، وسط تحركات أمنية أردنية لمتابعة تداعيات الحادث والتحقيق في ملابساته، وتحديد المسؤولين عنه.

وكانت السلطات الأردنية أعلنت سقوط قتلى وإصابة آخرين جراء الهجوم، الذي وقع خلال مراسم تشييع جنازة، فيما أثارت شهادات بعض المصابين تساؤلات بشأن عدد المسلحين المشاركين في تنفيذ الاعتداء وكيفية اقتحامهم موقع الحادث.

وتؤكد الإدانة السعودية أهمية التعاون والتضامن العربي في مواجهة الأعمال الإرهابية، والحفاظ على أمن المجتمعات وسلامة المدنيين، ومنع استهداف دور العبادة أو تحويل التجمعات المدنية إلى ساحات للعنف.

المملكة العربية السعودية الأردن محافظة الكرك عمل إرهابي السعودية الإرهاب

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