وزير الخارجية ونظيره الألماني يبحثان احتواء التصعيد الإقليمي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة 23 أكتوبر، السيد "يوهان فاديفول"، وزير خارجية ألمانيا، على هامش الاجتماع الوزاري المشترك دول الرباعية (R4)، مع الدول الأوروبية الأربع (E4)، وذلك لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية وتطورات القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين تناولا سبل تعزيز مجالات التعاون الثنائي في عدد من المجالات، مشيراً إلى أن الوزير عبد العاطي استعرض خلال اللقاء الفرص الكامنة بالسوق المصري، وتطلعنا لتعزيز تدفقات الاستثمارات الألمانية بما يعكس المستوي الذي بلغته العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.



كما ناقش الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري الذي قد تشهده المنطقة، والجهود المبذولة لاحتواء التوتر واستعادة التهدئة، مؤكداً ضرورة الحيلولة دون تجدد المواجهات العسكرية.

وشدد وزير الخارجية على أهمية مواصلة الجهود المبذولة للتنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي ترامب الشاملة للسلام في قطاع غزة. كما حذر من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومحاولات فرض الأمر الواقع، مشيراً إلى تداعياته السلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفيما يخص التطورات في السودان، جدد وزير الخارجية ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه وصون مؤسساته الوطنية، مؤكداً رفض مصر الكامل لأي محاولات تستهدف تقسيم البلاد أو الإضرار باستقرارها.