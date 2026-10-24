إيطاليا تطالب بالإفراج الفوري عن ناشطات احتجزتهم إسرائيل بالضفة الغربية
طالب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، بالإفراج الفوري عن خمس ناشطات إيطاليات محتجزات لدى الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.
ووصف تاياني، خلال مؤتمر صحفي بإسطنبول اليوم /الجمعة/، ما حدث بأنه غير مقبول، وقال "هن لم يرتكبن أي جريمة"، معربا عن أمله في أن يتم إعادتهن إلى إيطاليا خلال الساعات القادمة.
وأكد وزير الخارجية الإيطالي دعم بلاده حق الشعب الفلسطيني في تحقيق حلمه بإقامة دولة يعيش فيها بسلام مع إسرائيل.. موضحا أن مشكلة إسرائيل الأمنية لا يمكن حلها باستهداف السكان الفلسطينيين.
وكانت الخارجية الإيطالية قد أعلنت أمس أنها باشرت اتصالاتها للحصول على معلومات بشأن توقيف الناشطات الإيطاليات في قرية "البويب"، جنوبي الخليل في الضفة الغربية المحتلة.