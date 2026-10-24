قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية بـ 20 آلية عسكرية

أفادت تقارير إعلامية فلسطينية بأن قوات الاحتلال إقتحمت منذ قليل مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية بنحو 20 آلية عسكرية.

كما بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، عملية عسكرية في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، حيث تتركز في الأحياء التي يسكنها منفذا عملية إطلاق النار التي وقعت صباح أمس قرب الخليل، وأسفرت عن مقتل جنديين للاحتلال وإصابة ثلاثة آخرين.

وذكر جيش الاحتلال إن العملية قد تستمر عدة أيام، وتشمل اقتحام منازل وتفتيشها وإجراء اعتقالات، بالتزامن مع تشديد الإجراءات العسكرية وإغلاق مداخل المدينة والبلدات المحيطة بها.

كما فرض جيش الاحتلال إغلاق على الخليل وحلحول، ونشر حواجز عسكرية وإغلاق طرق ومداخل عدة في المنطقة.

وأشار جيش الاحتلال إلى تخصيص ثلاث نقاط عبور، على أن يخضع العابرون لإجراءات التفتيش والاستجواب الأمني، لكنه لم يحدد في بيانه مواقع هذه النقاط.

