أقواها 5.5 درجة.. هزات أرضية قبالة سواحل صقلية وإخلاء المدارس

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أعلن المعهد الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين اليوم تسجيل عدة هزات أرضية قبالة سواحل صقلية، إحداها بلغت قوتها 5.5 درجة على مقياس ريختر.

وسجل أقوى زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ، وكان مركزه على عمق 9 كيلومترات، وعلى بعد 62 كيلومترا من مالفا.

وأوضح المعهد الإيطالي أن المنطقة المتأثرة بالتسلسل الحالي قريبة من جزر إيوليا، وهي منطقة تتميز بارتفاع مخاطر الزلازل.

وشعر سكان جزر إيوليا بجنوب إيطاليا بالهزات الأرضية ما أدي لخروج الناس إلى الشوارع ، كما تم اخلاء المدارس والمكاتب الحكومية كإجراء احترازي في باليرمو وتم رفع حالة الإنذار البرتقالي من خطر تسونامي.

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار في الأرواح أو المباني.