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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بالصور.. أمينة خليل تتألق بالأصفر في ختام مهرجان الجونة

أمينة خليل
أمينة خليل
آية التيجي

خطفت الفنانة أمينة خليل الأنظار بإطلالتها المميزة خلال مشاركتها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة جمعت بين الألوان الحيوية والتصميم العصري، لتؤكد مجددًا حضورها اللافت على السجادة الحمراء واهتمامها باختيار أزياء تجمع بين الأنوثة والجرأة.

 

تفاصيل إطلالة أمينة خليل في ختام مهرجان الجونة السينمائي

اختارت أمينة خليل فستانًا طويلًا باللون الأصفر الممزوج بدرجات فاتحة من الأبيض، في تناغم لوني منح الإطلالة حيوية وإشراقًا. وجاء التصميم بقصة انسيابية من دون أكمام، مع فتحة صدر على شكل حرف V، ما أضفى لمسة أنثوية أنيقة على مظهرها.

وتميز الفستان بتفاصيل من الخيوط والشرّابات الطويلة التي انسدلت على امتداد التصميم، لتمنحه حركة لافتة وتفاصيل بصرية مميزة، فيما ساهم تدرج اللون الأصفر مع الأبيض في إبراز جمال التصميم وإضفاء طابع صيفي منعش على الإطلالة.

كما جاء الفستان بطول يصل إلى الأرض، مع طبقات متداخلة وتفاصيل متحركة عند الأطراف، وهو ما عزز من طابعه العصري وجعله من الإطلالات اللافتة على السجادة الحمراء.

أمينة خليل

أمينة خليل تكمل إطلالتها بمجوهرات لامعة

حرصت أمينة خليل على تنسيق إطلالتها مع عقد مرصع بالأحجار اللامعة، جاء بتصميم متدلٍ ينسجم مع فتحة الصدر، ليمنحها مزيدًا من الفخامة من دون مبالغة.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت تسريحة شعر مرفوعة إلى الخلف، أبرزت ملامح وجهها وعنقها، فيما جاء المكياج بألوان دافئة مع تحديد واضح للعينين ولمسات ناعمة على البشرة والشفاه، لتحافظ على توازن الإطلالة بين بساطة المكياج وجرأة الفستان.

أمينة خليل

الأصفر عنوان إطلالة أمينة خليل على السجادة الحمراء

اختيار اللون الأصفر منح إطلالة أمينة خليل طابعًا مشرقًا ومختلفًا، خاصة مع امتزاجه باللون الأبيض والتفاصيل المتدلية التي أضفت حركة وانسيابية على الفستان.

وجمعت الإطلالة بين التصميم اللافت والإكسسوارات الأنيقة والتفاصيل الجمالية الهادئة، في اختيار يعكس ميل أمينة خليل إلى الأزياء التي تجمع بين الطابع العصري واللمسات الأنثوية.

وبهذه الإطلالة، لفتت أمينة خليل الأنظار خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، مؤكدة مكانتها ضمن النجمات اللاتي يحظين باهتمام الجمهور ومحبي الموضة في المناسبات الفنية الكبرى.

أمينة خليل مهرجان الجونة إطلالة أمينة خليل مهرجان الجونة السينمائي حفل ختام مهرجان الجونة فساتين السجادة الحمراء

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بالصور.. أمينة خليل تتألق بالأصفر في ختام مهرجان الجونة

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