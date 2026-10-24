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قوات الاحتلال تقتحم 13 بلدة في الضفة الغربية وتعتقل عشرات الفلسطينيين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قوات الاحتلال تقتحم 13 بلدة في الضفة الغربية وتعتقل عشرات الفلسطينيين

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أفادت تقارير إعلامية بأن قوات الاحتلال إقتحمت 13 بلدة في شمال الضفة الغربية حيث قامت بإعتقال عشرات الفلسطينيين.

كما أبلغت قوات الاحتلال مئات العائلات في منطقة عين ديربحة ومحيطها بمدينة الخليل بإخلاء منازلها قسرا.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل الفلسطينيين خلال اقتحام قرى جالود وقريوت جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية.

كما حاصرت قوات الاحتلال منزل أحد منفذي عملية الخليل في حي الجلدة بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عمليات تفتيش شاملة في الخليل للكشف عن البنية التحتية للمقاومة وأسلحتهم.
 

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له : بدأنا عملية عسكرية في الحي الذي انطلق منه منفذا عملية الخليل ستستمر أياما عدة.

وأضاف جيش الاحتلال: السكان في منطقة عملياتنا سيتمكنون من مغادرتها من 3 منافذ بعد الخضوع لتفتيش واستجواب أمني.
 

وتابع : عمليتنا تستهدف تمشيط المنطقة المستهدفة والكشف عن وسائل قتالية وبنى المقاومة الفلسطينية.
 

وزاد : عمليتنا في الخليل تجري بمشاركة جهاز المخابرات الشاباك وقوات من حرس الحدود. وعمليتنا في الخليل تتضمن جهودا لإعادة تشكيل الواقع الأمني في المنطقة.
 

وأمضى جيش الاحتلال قائلا : قواتنا تستهدف عشرات بؤر المقاومة في عموم الضفة الغربية وسنواصل عملياتنا الهجومية لإحباط أنشطة المقاومة .
 

كما بدءت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء منازل في منطقة الجلدة بمدينة الخليل بالضفة الغربية.

جيش الاحتلال عملية الخليل الضفة الغربية الشاباك

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