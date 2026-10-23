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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتابع احتفالات الليلة الختامية لمولد السيد البدوي| صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية،، احتفالات الليلة الختامية لمولد العارف بالله سيدي أحمد البدوي، التي تشهد توافد مئات الآلاف من محبيه ومريديه من مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب الزائرين من الدول العربية والإسلامية، وسط أجواء روحانية عامرة بالابتهال والدعاء.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد بكافة أجهزتها التنفيذية والخدمية، وتعمل على مدار الساعة لتوفير سبل الراحة والأمان للزائرين، وضمان خروج الاحتفالات بالصورة التي تليق بمكانة المسجد الأحمدي التاريخية والروحية، ومكانة مدينة طنطا باعتبارها أحد أبرز المقاصد الدينية في مصر، مشيرًا إلى أن المولد يمثل مناسبة دينية ومجتمعية بارزة تسهم في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية بالمحافظة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وتابع المحافظ انتظام الخدمات الطبية والإسعافية بمحيط المسجد الأحمدي وساحة الاحتفالات، واطمأن على جاهزية نقاط الإسعاف الثابتة والمتحركة، كما تفقد تمركزات المرور والخدمات المعنية بتنظيم الحركة في الشوارع المؤدية إلى منطقة الاحتفالات، موجهًا باستمرار التواجد الميداني للقيادات التنفيذية على مدار ساعات الاحتفال، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو طوارئ، بما يضمن سلامة المواطنين وانسيابية حركة الزائرين.

رفع كفاءة الخدمات 

وفي السياق ذاته، تواصل غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الغربية متابعة مجريات الاحتفالات على مدار الساعة، بالتنسيق مع مركز السيطرة الرئيسي والأجهزة الأمنية وقطاعات الصحة والمرور والحماية المدنية، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية لضمان سرعة الاستجابة لأي مستجدات، والحفاظ على انتظام الخدمات المقدمة للزائرين.

وتم تعزيز الخدمات الطبية والإسعافية، وتكثيف التواجد الأمني وتنظيم الحركة المرورية لتيسير دخول الزائرين وخروجهم، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع والطرق المؤدية إلى المسجد الأحمدي، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومناسبة لاستقبال ضيوف طنطا خلال هذه المناسبة الدينية الكبرى.

تحسين خدمات المواطنين 

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على استمرار جهود جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية والأمنية حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وحتى انتهاء فعاليات المولد، موجهًا الشكر لكافة الجهات المشاركة على جهودها في تنظيم الاحتفالات وتقديم الخدمات للزائرين، ومشددًا على أن سلامة المواطنين وراحتهم تأتيان في مقدمة الأوليات .

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات الليلة الختامية السيد البدوي بطنطا

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