بتعرض لابتزاز وهسلم نفسي.. أول رد من الزوج المتهم بخطف ابنته في طنطا

أكد المحاسب عمرو علام الزوج المتهم بخطف ابنته بقوله أنه سوف يقوم بتسليم نفسه إلي قسم شرطة ثان، ولن يسيء لأم ابنته.

بتعرض للابتزاز

وأشار الزوج المتهم بقوله "انا بتعرض كعمرو علام لحملات تشويه وابتزاز وياريت متحكموش من طرف واحد واسمعوني.

استغاثة الام عبر السوشيال

وجاء ذلك عقب استغاثة ام الطفلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك بتعرض ابنتها للخطف علي يد والدها عبر مقطع فيديو متداول بصفحات فس بوك.

تحرك جهود أمنية

وكثف ضباط مباحث الغربية من جهودهم لفحص فيديو الام المتداول واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

استغاثة بالجهات التحقيق

الجدير بالذكر أن الأم المكلومة عبرت خلال فيديو بث مباشر باستغاثتها إلي رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية والنائب العام بسرعه التدخل لإعادة طفلتها .