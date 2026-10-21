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«مسافر طنطا الخميس والجمعة؟».. السكة الحديد تعلن رحلات استثنائية وتعديل مواعيد القطارات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«مسافر طنطا الخميس والجمعة؟».. السكة الحديد تعلن رحلات استثنائية وتعديل مواعيد القطارات

قطار
قطار
أخبار البلد

 أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل عدد من الرحلات المخصوصة (تهوية ديناميكية).

قطار 3001 (القاهرة / طنطا): يعمل يوم 22 / 10 / 2026 فقط، يقوم من محطة القاهرة الساعة 17:30 ويصل طنطا الساعة 18:50.

وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز الخدمة المقدمة لجمهور الركاب واستجابة للطلب المتزايد على حركة السفر من وإلى مدينة طنطا خلال يومي الخميس والجمعة الموافق 22 – 23 / 10 / 2026.

 طبقاً للجداول التالية:

قطار 3003 (طنطا / الإسكندرية): يعمل يوم 23 / 10 / 2026 فقط، يقوم من محطة طنطا الساعة 09:10 ويصل الإسكندرية الساعة 11:00.

قطار 1117 (طنطا / الزقازيق): يعمل يوم 23 / 10 / 2026 فقط، يقوم من محطة طنطا الساعة 02:00 ويصل الزقازيق الساعة 03:50.

قطار 1118 (الزقازيق / طنطا): يعمل يوم 23 / 10 / 2026 فقط، يقوم من محطة الزقازيق الساعة 04:55 ويصل طنطا الساعة 06:35.

قطار 1119 (طنطا / المنصورة): يعمل يوم 23 / 10 / 2026 فقط، يقوم من محطة طنطا الساعة 03:00 ويصل المنصورة الساعة 04:30.

قطار 1120 (المنصورة / طنطا): يعمل يوم 23 / 10 / 2026 فقط، يقوم من محطة المنصورة الساعة 06:45 ويصل طنطا الساعة 08:15.

تشغيل استثنائي لقطارات إضافية يوم الجمعة

قررت الهيئة التشغيل الاستثنائي لعدد من القطارات التي لا تعمل عادة يوم الجمعة، وذلك يوم الجمعة الموافق 23 / 10 / 2026 فقط طبقاً لجداولها الحالية، وتشمل:

قطاري 2 / 31 (تهوية ديناميكية): الإسكندرية / القاهرة والعكس.

قطاري 227 / 230 (ركاب): طنطا / الزقازيق والعكس.

قطار 297 (إكسبريس): طنطا / المنصورة.

قطار 48 (ركاب): المنصورة / طنطا.

قطاري 540 / 545 (ركاب): طنطا / منوف / القاهرة والعكس.

قطاري 465 / 466 (ركاب): طنطا / قلين / دمنهور والعكس.


تعديل مواعيد وتأخير قطارات ليلة 22/23 أكتوبر

تقرر تأخير موعد قيام قطارين ليلة 22 / 23 أكتوبر 2026 على النحو الآتي:

قطار 560 (ركاب طنطا / منوف): المقرر قيامه الساعة 23:30 ليقوم الساعة 02:00.

قطار 505 (ركاب طنطا / قلين): المقرر قيامه الساعة 00:20 ليقوم الساعة 03:10.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنها لا تدخر جهداً لتعزيز مستوى الخدمة المقدمة، وتهيب بالمواطنين الالتزام بتعليمات السلامة والتوجه إلى المحطات قبل موعد السفر بوقت كافٍ.

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