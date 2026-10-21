«مسافر طنطا الخميس والجمعة؟».. السكة الحديد تعلن رحلات استثنائية وتعديل مواعيد القطارات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل عدد من الرحلات المخصوصة (تهوية ديناميكية).

قطار 3001 (القاهرة / طنطا): يعمل يوم 22 / 10 / 2026 فقط، يقوم من محطة القاهرة الساعة 17:30 ويصل طنطا الساعة 18:50.

وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز الخدمة المقدمة لجمهور الركاب واستجابة للطلب المتزايد على حركة السفر من وإلى مدينة طنطا خلال يومي الخميس والجمعة الموافق 22 – 23 / 10 / 2026.

طبقاً للجداول التالية:

قطار 3003 (طنطا / الإسكندرية): يعمل يوم 23 / 10 / 2026 فقط، يقوم من محطة طنطا الساعة 09:10 ويصل الإسكندرية الساعة 11:00.

قطار 1117 (طنطا / الزقازيق): يعمل يوم 23 / 10 / 2026 فقط، يقوم من محطة طنطا الساعة 02:00 ويصل الزقازيق الساعة 03:50.

قطار 1118 (الزقازيق / طنطا): يعمل يوم 23 / 10 / 2026 فقط، يقوم من محطة الزقازيق الساعة 04:55 ويصل طنطا الساعة 06:35.

قطار 1119 (طنطا / المنصورة): يعمل يوم 23 / 10 / 2026 فقط، يقوم من محطة طنطا الساعة 03:00 ويصل المنصورة الساعة 04:30.

قطار 1120 (المنصورة / طنطا): يعمل يوم 23 / 10 / 2026 فقط، يقوم من محطة المنصورة الساعة 06:45 ويصل طنطا الساعة 08:15.

تشغيل استثنائي لقطارات إضافية يوم الجمعة

قررت الهيئة التشغيل الاستثنائي لعدد من القطارات التي لا تعمل عادة يوم الجمعة، وذلك يوم الجمعة الموافق 23 / 10 / 2026 فقط طبقاً لجداولها الحالية، وتشمل:

قطاري 2 / 31 (تهوية ديناميكية): الإسكندرية / القاهرة والعكس.

قطاري 227 / 230 (ركاب): طنطا / الزقازيق والعكس.

قطار 297 (إكسبريس): طنطا / المنصورة.

قطار 48 (ركاب): المنصورة / طنطا.

قطاري 540 / 545 (ركاب): طنطا / منوف / القاهرة والعكس.

قطاري 465 / 466 (ركاب): طنطا / قلين / دمنهور والعكس.



تعديل مواعيد وتأخير قطارات ليلة 22/23 أكتوبر

تقرر تأخير موعد قيام قطارين ليلة 22 / 23 أكتوبر 2026 على النحو الآتي:

قطار 560 (ركاب طنطا / منوف): المقرر قيامه الساعة 23:30 ليقوم الساعة 02:00.

قطار 505 (ركاب طنطا / قلين): المقرر قيامه الساعة 00:20 ليقوم الساعة 03:10.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنها لا تدخر جهداً لتعزيز مستوى الخدمة المقدمة، وتهيب بالمواطنين الالتزام بتعليمات السلامة والتوجه إلى المحطات قبل موعد السفر بوقت كافٍ.