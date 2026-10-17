غرامات مالية.. تحذير لركاب السكة الحديد من هذه المخالفات

تفرض الهيئة القومية لسكك حديد مصر غرامات مالية على الركاب المخالفين للتعليمات داخل المحطات وعربات القطارات، وتختلف قيمة الغرامة بحسب نوع المخالفة والقطار، إذ تبدأ من 30 جنيهًا في بعض الحالات وتصل إلى 420 جنيهًا في حالات أخرى

غرامات ركوب القطارات دون تذكرة

تختلف الغرامات المقررة على ركوب القطارات دون تذكرة بحسب نوع القطار، وتأتي على النحو التالي:- 100 جنيه لقطارات وعربات TOP VIP.- 70 جنيهًا لقطارات النوم والتالجو وVIP، والقطارات الإسبانية والفرنساوية، والدرجتين الثانية والثالثة المكيفة.- 50 جنيهًا لقطارات الدرجة الثالثة تهوية.- 30 جنيهًا لقطارات الدرجة المحسنة.

وتحصل الغرامة بالإضافة إلى قيمة تذكرة السفر المستحقة، غرامة التدخين داخل القطارات والمحطات تبلغ غرامة التدخين 100 جنيه داخل محطات السكك الحديدية وعربات القطارات، ضمن الإجراءات المقررة لمواجهة المخالفات والحفاظ على سلامة الركاب وراحتهم.

غرامات المخالفات داخل محطات السكة الحديد

تصل غرامة عدد من المخالفات داخل المحطات والقطارات إلى 50 جنيهًا، وتشمل:- الصعود إلى القطار أو النزول منه أثناء سيره أو من أماكن غير مخصصة لذلك.- إلقاء المخلفات أو البصق داخل المحطات وعربات القطارات.- عبور شريط السكة الحديد من أماكن غير مخصصة لعبور المشاة.- دخول منشآت الهيئة دون تذكرة أو من خلال أماكن غير مصرح بها.

غرامات تصل إلى 420 جنيهًا للمخالفات الخطرةتبلغ الغرامة 200 جنيه في حالات العبث بمعدات السكك الحديدية أو التسبب في تعطيل حركة القطارات، وكذلك الركوب على أسطح القطارات أو بين الوحدات، وتصل الغرامة إلى 420 جنيهًا عند حمل مواد قابلة للاشتعال داخل القطارات أو المحطات، أو نقل أمتعة وأثقال تسبب إزعاجًا للركاب.

تعليمات السكة الحديد لتجنب الغرامات

لتجنب توقيع الغرامات المالية، يجب على ركاب القطارات الالتزام بالتعليمات المنظمة للسفر، وأهمها:

-شراء تذكرة القطار من منافذ البيع الرسمية قبل السفر.

-الالتزام بتعليمات السلامة داخل المحطات وعربات القطارات.

-عدم الصعود إلى القطار أو النزول منه أثناء الحركة.

-عدم عبور قضبان السكة الحديد إلا من الأماكن المخصصة لعبور المشاة.

-تجنب التدخين وإلقاء المخلفات داخل المحطات والقطارات.

-عدم العبث بمعدات السكك الحديدية أو القيام بأي تصرف قد يعطل حركة القطارات.

-عدم حمل مواد قابلة للاشتعال أو أمتعة تسبب إزعاجًا للركاب.