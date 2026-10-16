قفلوا عليها.. تداول فيديو لتلميذة حاولت الخروج من المدرسة عن طريق المواسير

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيديو لتلميذة حاولت الخروج من المدرسة من خلال “تسلق ماسورة” والنزول من أعلى سور مدرسة بني زيد الابتدائية الجديدة بأسيوط.

وأفاد ناشرو الفيديو المتداول على فيس بوك ، بأن الفيديو تم تصويره بواسطة أحد أطباء المجمع الطبي الذي يقع امام المدرسة المذكورة بقرية بني زيد الأكراد بمحافظة أسيوط ، حيث كانت التلميذة وزميلاتها يحاولن النزول عبر المواسير بعد أن فوجئن بإغلاق باب المبنى المدرسي عليهن بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وبحسب الفيديو المتداول ، حاولت التلميذة وزميلاتها الاستغاثة بمصور الفيديو لمساعدتها في النزول ، بعد ان حاولت تسلق المواسير ولكنها تراجعت خوفا من السقوط من أعلى السور .

وحتى الآن لم تصدر أي بيانات أو تصريحات رسمية من وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بأسيوط ، تكشف عن مدى صحة الفيديو المتداول، وملابساته وتفاصيله- إن صحت الواقعة .

وأثار الفيديو المتداول غضب رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، واتفقت معظم التعليقات على أنه لابد لإدارة المدرسة أن تتأكد من خروج جميع الطلاب في نهاية اليوم الدراسي ، ولذا لابد من محاسبة المقصرين إذا ثبتت صحة الواقعة.

وكانت مدرسة بني زيد الابتدائية الجديدة ، استقبلت زيارة رفيعة المستوى من قيادات التربية والتعليم تقدمهم أحمد عبدالله، وكيل مديرية التربية والتعليم والدكتور صلاح عبدالباسط ، وكيل إدارة الفتح التعليمية، والدكتور مصطفى جاويش، مدير الشئون التنفيذية بالإدارة ، و​جاءت الزيارة في إطار حرص القيادات التعليمية على متابعة سير العملية التعليمية عن قرب، والوقوف على انتظام الدراسة، وتقييم مستوى الأداء داخل الفصول الدراسية، فضلاً عن تفقد الأنشطة التربوية والبيئة المدرسية، بما يعكس الاهتمام الكبير بتقديم تعليم ذو جودة عالية وتذليل أي عقبات قد تواجه المؤسسات التعليمية في الميدان.