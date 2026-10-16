الخارجية الفرنسية: تنفيذ المرحلة الثانية من خطة شرم الشيخ للسلام أولوية نكرس جهودنا من أجلها

أكدت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية أن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة شرم الشيخ للسلام، التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأقرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، يمثل أولوية تكرس باريس كل جهودها من أجل تحقيقها.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بمناسبة مرور عام على اتفاق شرم الشيخ للسلام، على ضرورة تنفيذ استحقاقات خطة السلام، وذلك بعد مرور عام على دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.

وقال كونفافرو إن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام يجب أن يترجم إلى خطوات ملموسة، تشمل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن حركة حماس، ووقف الغارات الإسرائيلية، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أن باريس تؤكد ضرورة نشر اللجنة الوطنية لإدارة غزة داخل القطاع، تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية، مشددًا على أهمية إنفاذ مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.