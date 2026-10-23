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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

خطف ابنته في طنطا.. المتهم يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون

صورة الاب المتهم بخطف ابنته بطنطا
صورة الاب المتهم بخطف ابنته بطنطا
معتز الخصوصي

أكد المحاسب عمرو علام  الزوج المتهم بخطف ابنته بقوله أنه سوف يقوم بتسليم نفسه إلي قسم شرطة ثان، ولن يسيء لأم ابنته.

بتعرض للابتزاز 

وأشار الزوج المتهم بقوله "انا بتعرض كعمرو علام لحملات تشويه وابتزاز وياريت متحكموش من طرف واحد واسمعوني.

استغاثة الام عبر السوشيال 

وجاء ذلك عقب استغاثة ام الطفلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك بتعرض ابنتها للخطف علي يد والدها عبر مقطع فيديو متداول بصفحات فيس بوك.

تحرك جهود أمنية 

وكثف ضباط مباحث الغربية من جهودهم لفحص فيديو الام المتداول واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

استغاثة بالجهات التحقيق 

جدير بالذكر أن الأم المكلومة عبرت خلال فيديو بث مباشر باستغاثتها إلي رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية والنائب العام بسرعه التدخل لإعادة طفلتها .

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الخطف طبقا للقانون.

عقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

خطف حملات تشويه ابتزاز مواقع التواصل الاجتماعي صفحات فيس بوك

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