جريمة وحشية وسط المقابر.. السجن المشدد 10 سنوات لعامل خطف تلميذًا واعتدى عليه بأسيوط

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد إدانته بخطف تلميذ يبلغ من العمر 11 عامًا، واقتياده إلى منطقة المقابر بقرية الغريب التابعة لمركز ساحل سليم، وتجريده من ملابسه والتعدي عليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجح عبد الحميد محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وئام سامي نجيب، الرئيس بالمحكمة، وحسام همام العادلي، وأمانة سر عليان جامع ووائل عبد الحميد وأحمد سعد.

تفاصيل الواقعة

تعود وقائع القضية رقم 4627 لسنة 2026 جنايات مركز ساحل سليم، إلى تلقي مركز الشرطة بلاغًا من "سماح. م. م"، 37 عامًا، اتهمت فيه "عبد الله. ح. ع"، 19 عامًا، باعتراض طريق نجلها "محمود"، 11 عامًا، أثناء عودته من المدرسة إلى المنزل، واقتياده عنوة إلى منطقة المقابر، وتجريده من ملابسه والتعدي عليه.

تحريات المباحث تكشف التفاصيل

وتوصلت تحريات الرائد المعتز بالله ممدوح، معاون وحدة مباحث مركز شرطة ساحل سليم، إلى صحة ارتكاب المتهم الواقعة، بعدما اعترض طريق الطفل وخطفه بالإكراه المادي والجسدي، وسحبه عنوة رغم مقاومته، ثم اقتاده إلى منطقة المقابر وهتك عرضه.

وكشفت التحقيقات أنه أثناء عودة الطفل من المدرسة إلى منزله، استوقفه المتهم وأمسك بملابسه عنوة، مهددًا إياه لإجباره على الانصياع لأوامره. وحين حاول المجني عليه الفرار والنجاة بنفسه، تعقبه المتهم وتمكن من الإمساك به مرة أخرى.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أحكم قبضته على يدي الطفل، ووضع يده الأخرى على فمه لمنعه من الاستغاثة والصراخ، ثم اقتاده قسرًا إلى منطقة مقابر الغريب.

وفور وصولهما إلى المكان، أسقطه أرضًا وجرده من ملابسه رغمًا عنه، واعتدى عليه، قبل أن يفر هاربًا عقب تعالي صرخات الطفل واستغاثته.