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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفاصيل إحالة المتهم في واقعة إنهاء حياة الشاب ياسين داخل مركز شباب الجزيرة للجنايات

المجني عليه
المجني عليه
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة المتهم في واقعة وفاة الشاب ياسين داخل مركز شباب الجزيرة، إثر خلافات نشبت بينهما إلى المحاكمة.

تفاصيل القضية

وكانت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة،قررت حبس المتهمين بقتل طالب داخل مركز شباب الجزيرة بسبب معاكسة فتاة وذلك 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين بإنهاء حياة الشاب ياسين داخل مركز شباب الجزيرة.

ولقي شاب مصرعه إثر تعدى 4 أشخاص عليه داخل مركز شباب الجزيرة، ما أدى إلى إصابته بنزيف داخلي، وحاول الموجودين بالنادي إسعافه لكنهم لم يتمكنوا وتم نقله بسيارة الإسعاف لكنه فارق الحياة قبل وصوله المستشفى.


وكشفت  أسرة المجني عليه أن الشاب ياسين كان موجودا داخل مركز شباب الجزيرة برفقة أصدقائه، وأثناء وجوده عقب انتهائه من لعب كرة القدم فوجئ بدخول 4 أشخاص إلى الملعب والدخول في مشادة معه، بعدما اتهموه بمعاكسة شقيقة أحدهم، قبل أن يُمسك به أحد المتهمين ويطرحه أرضًا، ليرتطم ببلاط الملعب ويصاب بنزيف داخلي.

وأشارت أسرة المجني عليه إلى أن أحد المتهمين استولى على هاتف المجني عليه، إلا أن أفراد الأمن تدخلوا وأعادوا الهاتف إليه، تعرض المجني عليه لحالة إغماء ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته، قبل نقله إلى المستشفى.

جهات التحقيق المختصة واقعة وفاة الشاب ياسين مركز شباب الجزيرة

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