ضبط منشأة ببسيون تمارس الغش التجاري وتقلد العلامات التجارية

تمكنت حملة تموينية بقيادة المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين بالغربية، من ضبط منشأة بمركز بسيون تقوم بتصنيع وتعبئة المنظفات باستخدام علامات تجارية مملوكة للغير، مع الاشتباه في صلاحية بعض المنتجات وعدم تدوين بيانات الإنتاج عليها.

تحرك تنفيذي عاجل

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية.

وأسفرت الحملة عن ضبط طن من الصابون السائل مجهول المصدر، و600 جركن شاور بإجمالي 900 لتر، و1,200 عبوة معطر للجو والأرضيات، بالإضافة إلى 1,500 عبوة فارغة واستيكرات تحمل علامات تجارية مقلدة، بإجمالي 3,500 عبوة وقطعة من المنتجات ومستلزمات التعبئة.

حملات تموينية

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة، فيما أكدت مديرية التموين استمرار الحملات الرقابية والتصدي لمحاولات الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية، حفاظًا على حقوق المواطنين.