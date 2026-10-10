جامعة طنطا تحصد المركز الأول و6 مراكز متقدمة في أولمبياد طب الأسنان المصري الـ15

أعلن الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، تحقيق طلاب كلية طب الأسنان بالجامعة إنجازًا متميزًا في أولمبياد طب الأسنان المصري الخامس عشر، المسابقة الرسمية لطلاب طب الأسنان وأطباء الامتياز، التي أقيمت ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لطب الأسنان IDC26، حيث حصد فريق الجامعة المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في المسابقة الجماعية النظرية، إلى جانب تحقيق 6 مراكز متقدمة في المسابقات الفردية، بواقع ثلاثة مراكز أولى، ومركز ثانٍ، ومركزين ثالثين.

توجيهات جامعة طنطا

وشهدت فعاليات الأولمبياد مشاركة أكثر من 30 جامعة مصرية وما يزيد على 680 طالبًا وطالبة، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لطب الأسنان IDC26، الذي عُقد خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر 2026 بمركز الأزهر للمؤتمرات، وهو مؤتمر دولي معتمد من المجلس الصحي المصري بـ 17 نقطة CPD.

تحرك تنفيذي عاجل

أكد الدكتور محمد حسين أن هذا الإنجاز يمثل مصدر فخر واعتزاز لجامعة طنطا، ويعكس ما يمتلكه طلابها من قدرات علمية ومهارات تطبيقية وروح تنافسية متميزة، مشيرًا إلى أن الجامعة تضع دعم الطلاب الموهوبين والمتفوقين في مقدمة أولوياتها، وتحرص على توفير بيئة تعليمية وتدريبية تتيح لهم تطوير معارفهم ومهاراتهم والمشاركة الفاعلة في المسابقات والملتقيات العلمية على المستويين المحلي والدولي.

رفع كفاءة الخدمات

وأضاف رئيس الجامعة أن النتائج التي حققها طلاب كلية طب الأسنان تعكس جودة منظومة العمل الأكاديمي والتدريبي بالكلية، وتؤكد أهمية التكامل بين الدراسة النظرية والتدريب العملي والأنشطة العلمية والتنافسية في إعداد خريجين يمتلكون المعرفة والكفاءة والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في المجالات الطبية، موجهاً التهنئة للطلاب الفائزين وإدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والقائمين على تدريب وإعداد الفرق المشاركة.

دعم المسابقات

من جانبه، أشاد الدكتور السيد العجوز، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، بما حققه طلاب كلية طب الأسنان، مؤكدًا أن قطاع التعليم والطلاب يحرص على دعم المشاركة في المسابقات والأنشطة العلمية التي تتيح للطلاب اكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتسهم في بناء شخصية جامعية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي والمهارات التطبيقية والقدرة على العمل الجماعي والتنافس الإيجابي.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن مشاركة الطلاب في مثل هذه الفعاليات تمثل امتدادًا مهمًا للعملية التعليمية، لما توفره من فرص لتبادل الخبرات والمعارف مع طلاب الجامعات المختلفة، واختبار قدراتهم العلمية والتطبيقية في بيئة تنافسية تحفز على التميز والابتكار.

تحفيز الطلاب والطالبات

وفي السياق ذاته، أعرب الأستاذ الدكتور ياسر المكاكي، القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان، عن فخره واعتزازه بطلاب الكلية، مؤكدًا أن الفوز بالمركز الأول في المسابقة الجماعية وحصد ستة مراكز متقدمة في المنافسات الفردية يعكسان المستوى العلمي المتميز للطلاب وما يبذلونه من جهد واجتهاد، إلى جانب الدور الذي يقوم به أعضاء هيئة التدريس في دعم العملية التعليمية والتدريبية وتنمية المهارات العلمية والعملية للطلاب.

دعم مستوي الجامعات المصرية

وحقق فريق كلية طب الأسنان بجامعة طنطا، تحت إشراف الدكتورة شيرين عبد المولى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في المسابقة الجماعية النظرية، وضم الفريق كلًا من: أحمد محمد فاروق الأبيض، طبيب امتياز، وأحمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، بالفرقة الخامسة، وسارة أحمد عبد الستار زيدان، بالفرقة الخامسة، ويمنى حسين فوزي الحريري، بالفرقة الخامسة، ومنار محمود أحمد عامر، بالمستوى الثالث.

كما واصل طلاب الكلية تفوقهم في المسابقات الفردية؛ حيث حصل عمر أيمن الفارس، بالمستوى الثالث، على المركز الأول في بيولوجيا الفم (Oral Biology)، وحصلت حبيبة أحمد عبد ربه، بالمستوى الثالث، على المركز الأول في المواد الحيوية (Dental Materials)، فيما حققت مودة أحمد عوني، بالمستوى الثاني، وإيمان أيمن زايد، بالمستوى الثالث، المركز الأول في مسابقة الملصقات العلمية للمواد الحيوية (Materials Poster Competition).

تهنئة الطلاب والطالبات

كما حصلت رنا السيد هلال، بالمستوى الخامس، على المركز الثاني في مسابقة تقويم الأسنان العملية، وحقق محمد يوسف عسكر، بالمستوى الثالث، المركز الثالث في مسابقة الملصقات العلمية لأمراض الفم (Oral Pathology Poster Competition)، فيما حصلت ملك شريف فؤاد، بالمستوى الخامس، على المركز الثالث في مسابقة الاستعاضة السنية المتحركة العملية.