قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منظمة التحرير الفلسطينية تستعد لعقد حوار وطني شامل في القاهرة
عموتة يحدد برنامج الأهلي بعد مباراة القمة
تصعيد خطير في القرن الأفريقي.. إريتريا تطالب مجلس الأمن بردع إثيوبيا وتحذر من حرب مدمرة
سعر الدولار في البنوك الآن
مساهمة تهديفية لـ محمد صلاح.. طرابزون سبور يتقدم على سامسون سبور بثلاثية نظيفة بالشوط الأول
عايز أتبسطلي يومين.. محمود الليثي: مش عايز أدخل في صراعات مع حد لحد ما أقابل ربنا
وزير العدل اللبناني: نزع السلاح غير الشرعي ومكافحة الإرهاب مسار لا رجعة فيه
وضع حجر الأساس لمشروع مدينة الصحفيين الثلاثاء المقبل
توازن الأولويات.. أيرلندا تقترح خفض ميزانية الاتحاد الأوروبي بنسبة 8 %
صفقة أم حرب؟ إسرائيل تترقب قرار ترامب بشأن إيران وسط مخاوف من مفاجأة تقلب الحسابات
مصادر مطلعة لرويترز: سماع دوي انفجار قوي في مطار بالعاصمة السعودية
ترامب يجدد شكواه: أنهيت 8 حروب وحررت جميع الرهائن الإسرائيليين ولم أحصل على نوبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة طنطا تحصد المركز الأول و6 مراكز متقدمة في أولمبياد طب الأسنان المصري الـ15

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

أعلن الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، تحقيق طلاب كلية طب الأسنان بالجامعة إنجازًا متميزًا في أولمبياد طب الأسنان المصري الخامس عشر، المسابقة الرسمية لطلاب طب الأسنان وأطباء الامتياز، التي أقيمت ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لطب الأسنان IDC26، حيث حصد فريق الجامعة المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في المسابقة الجماعية النظرية، إلى جانب تحقيق 6 مراكز متقدمة في المسابقات الفردية، بواقع ثلاثة مراكز أولى، ومركز ثانٍ، ومركزين ثالثين.

توجيهات جامعة طنطا 

وشهدت فعاليات الأولمبياد مشاركة أكثر من 30 جامعة مصرية وما يزيد على 680 طالبًا وطالبة، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لطب الأسنان IDC26، الذي عُقد خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر 2026 بمركز الأزهر للمؤتمرات، وهو مؤتمر دولي معتمد من المجلس الصحي المصري بـ 17 نقطة CPD.

تحرك تنفيذي عاجل 

أكد الدكتور محمد حسين أن هذا الإنجاز يمثل مصدر فخر واعتزاز لجامعة طنطا، ويعكس ما يمتلكه طلابها من قدرات علمية ومهارات تطبيقية وروح تنافسية متميزة، مشيرًا إلى أن الجامعة تضع دعم الطلاب الموهوبين والمتفوقين في مقدمة أولوياتها، وتحرص على توفير بيئة تعليمية وتدريبية تتيح لهم تطوير معارفهم ومهاراتهم والمشاركة الفاعلة في المسابقات والملتقيات العلمية على المستويين المحلي والدولي.

رفع كفاءة الخدمات 

وأضاف رئيس الجامعة أن النتائج التي حققها طلاب كلية طب الأسنان تعكس جودة منظومة العمل الأكاديمي والتدريبي بالكلية، وتؤكد أهمية التكامل بين الدراسة النظرية والتدريب العملي والأنشطة العلمية والتنافسية في إعداد خريجين يمتلكون المعرفة والكفاءة والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في المجالات الطبية، موجهاً التهنئة للطلاب الفائزين وإدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والقائمين على تدريب وإعداد الفرق المشاركة.

دعم المسابقات 

من جانبه، أشاد الدكتور السيد العجوز، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، بما حققه طلاب كلية طب الأسنان، مؤكدًا أن قطاع التعليم والطلاب يحرص على دعم المشاركة في المسابقات والأنشطة العلمية التي تتيح للطلاب اكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتسهم في بناء شخصية جامعية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي والمهارات التطبيقية والقدرة على العمل الجماعي والتنافس الإيجابي.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن مشاركة الطلاب في مثل هذه الفعاليات تمثل امتدادًا مهمًا للعملية التعليمية، لما توفره من فرص لتبادل الخبرات والمعارف مع طلاب الجامعات المختلفة، واختبار قدراتهم العلمية والتطبيقية في بيئة تنافسية تحفز على التميز والابتكار.

تحفيز الطلاب والطالبات 

وفي السياق ذاته، أعرب الأستاذ الدكتور ياسر المكاكي، القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان، عن فخره واعتزازه بطلاب الكلية، مؤكدًا أن الفوز بالمركز الأول في المسابقة الجماعية وحصد ستة مراكز متقدمة في المنافسات الفردية يعكسان المستوى العلمي المتميز للطلاب وما يبذلونه من جهد واجتهاد، إلى جانب الدور الذي يقوم به أعضاء هيئة التدريس في دعم العملية التعليمية والتدريبية وتنمية المهارات العلمية والعملية للطلاب.

دعم مستوي الجامعات المصرية 

وحقق فريق كلية طب الأسنان بجامعة طنطا، تحت إشراف الدكتورة شيرين عبد المولى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في المسابقة الجماعية النظرية، وضم الفريق كلًا من: أحمد محمد فاروق الأبيض، طبيب امتياز، وأحمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، بالفرقة الخامسة، وسارة أحمد عبد الستار زيدان، بالفرقة الخامسة، ويمنى حسين فوزي الحريري، بالفرقة الخامسة، ومنار محمود أحمد عامر، بالمستوى الثالث.

كما واصل طلاب الكلية تفوقهم في المسابقات الفردية؛ حيث حصل عمر أيمن الفارس، بالمستوى الثالث، على المركز الأول في بيولوجيا الفم (Oral Biology)، وحصلت حبيبة أحمد عبد ربه، بالمستوى الثالث، على المركز الأول في المواد الحيوية (Dental Materials)، فيما حققت مودة أحمد عوني، بالمستوى الثاني، وإيمان أيمن زايد، بالمستوى الثالث، المركز الأول في مسابقة الملصقات العلمية للمواد الحيوية (Materials Poster Competition).

تهنئة الطلاب والطالبات 

كما حصلت رنا السيد هلال، بالمستوى الخامس، على المركز الثاني في مسابقة تقويم الأسنان العملية، وحقق محمد يوسف عسكر، بالمستوى الثالث، المركز الثالث في مسابقة الملصقات العلمية لأمراض الفم (Oral Pathology Poster Competition)، فيما حصلت ملك شريف فؤاد، بالمستوى الخامس، على المركز الثالث في مسابقة الاستعاضة السنية المتحركة العملية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي رفع كفاءة الخدمات طلاب وطالبات جامعة طنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التصالح على مخالفات البناء

قرار رسمي من الحكومة بشأن التصالح على مخالفات البناء.. الخطوات والأوراق المطلوبة

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري.. ماذا يحدث؟

الذهب

سعيد إمبابي يفاجئ الراغبين في شراء الذهب: مش لازم تستنى الأسعار تنزل

ترامب

ترامب: إثيوبيا أخذت كل مياه النيل

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 10 أكتوبر 2026

إذا صليت الفجر

هل إذا صليت الفجر لا أصلي الصبح؟.. بينهما خطأ واحد لا تعرفه

صورة أرشيفية

مصادر مطلعة لرويترز: سماع دوي انفجار قوي في مطار بالعاصمة السعودية

طرابزون سبور

موعد مباراة طرابزون سبور وسامسون سبور في الدوري التركي والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

الشيخ رمضان عبد المعز

اقتداءا بالنبي في احتوائهم.. رمضان عبدالمعز يشيد باهتمام الدولة بالشباب لتوعيتهم وبناء هويتهم

شيخ الأزهر

رئيس الوزراء الماليزي يشيد بجهود شيخ الأزهر في تعزيز التعاون التعليمي والديني بين البلدين

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: الأزهر مؤسسة دينية عريقة تؤدي رسالتها منذ أكثر من 1000 سنة

بالصور

بفستان يبرز جمالها.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة سماوية أنيقة

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

احترس.. عادات يومية تضر الكلى دون أن نشعر

الكلى
الكلى
الكلى

طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر بمكونات بسيطة

طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر
طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر
طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر

لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب بعد سن الأربعين؟.. خبراء يوضحون الأسباب

لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟
لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟
لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

المزيد