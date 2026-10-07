قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير المالية: أطلقنا جائزة «التميز المؤسسي» لأول مرة بمصلحة الضرائب وستكون للمخلصين فى خدمة الناس
روبيو: إيران «فقدت السيطرة الكاملة» على مضيق هرمز
اللجنة البرلمانية الخاصة توافق على حذف المادة 25 من قانون إنشاء جامعة كيان
تهديد روسي لـ كندا بسبب هذا الأمر.. تفاصيل
وزير الصحة يبحث مع وفد جامعة الدول العربية تعزيز التعاون الطبي المشترك
خسارة جديدة لعيار 21.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء
وزير الخارجية اليوناني: سنتعاون مع أمريكا بشأن المساعدات البحرية في مضيق هرمز إذا لزم الأمر
تعليمات جديدة من البنك المركزي لحماية بيانات العملاء.. تفاصيل
نقابة المرافق تحذر من شائعات زيادة أجور العاملين بالكهرباء
انطلاق اجتماع اللجنة البرلمانية المشلكة لدراسة اعتراض الرئيس على قانون جامعة كيان
تأجيل دعوى مرتضى منصور ضد عمرو أديب لـ 11 أكتوبر
53 عاما على النصر.. اللواء محمد الشهاوي: حرب أكتوبر كسرت هيمنة التفوق الإسرائيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة طنطا تنظم فعالية «سليم» للتثقيف الصحي لتعزيز الوعي وبناء شخصية طلابية متكاملة

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

نظمت جامعة طنطا فعالية «سليم» للتثقيف الصحي والدعم النفسي، بحضور الدكتور محمد حسين، رئيس الجامعة، والدكتور السيد العجوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد العربي عميد كلية الآداب، والدكتورة عبير علم الدين عميد كلية العلوم، وعدد من وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وبمشاركة نخبة من المتخصصين في المجالات الطبية والنفسية والتوعوية، ضمت الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، والدكتور جمال شعبان، استشاري القلب ورئيس مجلس إدارة مركز «جرين هارت» الطبي، والدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية لأمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، والكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس تحرير برنامج «مصر تستطيع»، والدكتور مجدى وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور عمرو عبد المنعم أستاذ جراحة القلب والصدر، والمشرف العام على الادارة الطبية بالجامعة.

توجيهات جامعة طنطا 

وأكد الدكتور محمد حسين أن تنظيم فعالية «سليم» يأتي في إطار رؤية الجامعة التي تضع بناء الإنسان ورعاية الطالب في قلب رسالتها التعليمية والمجتمعية، اتساقًا مع توجهات الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي أولت اهتمامًا كبيرًا ببناء الإنسان المصري، وتعزيز جودة حياته، وتطوير منظومتي التعليم والصحة، وتوفير مختلف أوجه الدعم والرعاية للشباب وطلاب الجامعات.

وأوضح رئيس الجامعة أن مفهوم الرعاية الجامعية لم يعد يقتصر على تقديم المعرفة داخل قاعات الدراسة، وإنما أصبح أكثر شمولًا، ليضم الصحة الجسدية والنفسية والاستقرار الاجتماعي وتنمية الوعي والمهارات، بما يتيح للطالب بيئة جامعية آمنة وداعمة تساعده على التعلم والإبداع ومواجهة تحديات الحياة بثقة ومسؤولية.

رفع كفاءة الخدمات 

وأضاف أن الجامعة تعمل على تعزيز منظومة متكاملة للتوعية والوقاية والدعم والإرشاد من خلال التعاون بين الكليات والإدارة الطبية والوحدات والمراكز المتخصصة، مشددًا على أهمية الانتقال من التعامل مع المشكلات بعد حدوثها إلى ثقافة الوقاية والتوعية المبكرة، ونشر الممارسات الصحية السليمة، والاهتمام بالنشاط البدني والصحة النفسية وإدارة الضغوط وتنظيم الوقت.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد الدكتور محمد حسين أن للجامعة أيضًا مسئولية وطنية تتجاوز دورها الأكاديمي، من خلال ترسيخ قيم الوطن والمواطنة والانتماء والوعي لدى الطلاب، موضحًا أن معركة البناء والتنمية تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة، والمشاركة في توضيح حجم الجهود الوطنية المبذولة، وعرض الحقائق بكل شفافية، ومواجهة الشائعات والمعلومات المضللة بالمعرفة والمعلومة الموثوقة، إلى جانب فتح أبواب الحوار المباشر مع الطلاب والاستماع إلى تساؤلاتهم وأفكارهم، خاصة في ظل مرحلة دقيقة تشهد فيها مصر والمنطقة والعالم تحديات متسارعة تتطلب قدرًا أكبر من الوعي والتماسك والمسئولية.

ووجه رئيس الجامعة رسالة إلى أبنائه وبناته الطلاب، مؤكدًا أن الاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الصحة الجسدية، وأن طلب الدعم أو المشورة المتخصصة عند الحاجة يعكس الوعي والمسئولية وليس الضعف، مضيفًا أن هدف الجامعة لا يتمثل فقط في تخريج طالب يحمل شهادة جامعية، وإنما إعداد إنسان واعٍ ومتوازن وواثق في نفسه، معتز بوطنه، وقادر على تحمل المسئولية وخدمة مجتمعه والمشاركة في مسيرة التنمية.

من جانبه، أكد الدكتور السيد العجوز أن فعالية «سليم» تأتي ضمن جهود قطاع التعليم والطلاب لتوفير رعاية متكاملة للطلاب تتجاوز الجانب الأكاديمي لتشمل الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية والرياضية، مشيرًا إلى حرص القطاع على تنفيذ برامج وأنشطة توعوية تستجيب لاحتياجات الطلاب وتسهم في تحسين جودة حياتهم داخل الجامعة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن تشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة، وتبني أنماط حياة صحية ومتوازنة، وتنمية قدرتهم على التعامل الإيجابي مع الضغوط والتحديات، تعد مكونات أساسية في بناء الشخصية الجامعية، موضحًا أن فعالية «سليم» تقدم نموذجًا لهذا التكامل من خلال الجمع بين التثقيف الصحي والدعم النفسي والنشاط الرياضي في إطار واحد يستهدف طالبًا أكثر وعيًا وقدرة على التعلم والإبداع والمشاركة الإيجابية في المجتمع.

دعم تبادل الخبرات 

وشهدت الفعالية عددًا من اللقاءات والحوارات المباشرة والمحاضرات التوعوية التي تناولت موضوعات الصحة العامة والصحة النفسية والعادات الصحية السليمة، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بوعي الشباب وجودة الحياة، في إطار حوار تفاعلي بين المتخصصين وطلاب الجامعة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي جامعة طنطا مبادرة سليم تحرك تنفيذي عاجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة قبل انتهاء الأذان

حكم الصلاة قبل انتهاء الأذان.. هل تصح إذا أقيمت قبل فراغ المؤذن؟

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 7-10-2026

مخالفات البناء

«خصم 50% في التصالح» .. تعديلات جديدة لإنهاء أزمة مُخالفات البناء

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 5200 جنيهًا.. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 7-10-2026

الدولار

عقب تراجعه .. أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 7 أكتوبر

أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026

بعد ارتفاعه أمس.. إلى أين وصلت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في مصر؟

الدواجن

ارتفاعات متتالية .. صعود جديد بأسعار الدواجن البيضاء في الأسواق

الذهب

تجاوز الـ 49 ألف جنيه .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

الدكتور حسام عبد الغفار

مش كل تغيير تمرد.. الصحة توضح كيف يفهم الآباء نفسية أبنائهم في مرحلة المراهقة

اللواء أركان حرب عادل العمدة نائب مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق

اللواء أركان حرب عادل العمدة: حرب أكتوبر إنجاز وإعجاز غير مسبوق

الخبز

الحبس 5 سنوات وغلق المنشأة.. التموين توجه تحذيرًا شديد اللهجة للمخالفين

بالصور

استغنى عن الصينية والفرن.. طريقة عمل كوسة بالحلة

طريقة عمل كوسة بالحلة
طريقة عمل كوسة بالحلة
طريقة عمل كوسة بالحلة

فستان غير تقليدي.. أمينة خليلي تثير الجدل بصورها

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!
لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!
لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

"تيسير الرحلة وخدمات متميزة".. تفاصيل اتفاقية وزارة التضامن لتنظيم حج 1448 هـ

صورة من توقيع البروتوكول
صورة من توقيع البروتوكول
صورة من توقيع البروتوكول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

المزيد