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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إخلاء سبيل إمرأة متهمة بضرب زوجها داخل محكمة طنطا وحجزها القضية للحكم 31 أكتوبر

مجمع محاكم طنطا
مجمع محاكم طنطا
الغربية أحمد علي

أصدر رئيس محكمة جنح مستأنف طنطا بمحافظة الغربية اليوم خلال  نظر القضية رقم 26654 لسنة 2026 جنح مستأنف أول طنطا، والمتهمة فيها سيدة بالاعتداء على زوجها داخل محكمة طنطا، إلى جلسة 31 أكتوبر 2026 للنطق بالحكم، مع إخلاء سبيل المتهمة.

قرار قضائي عاجل 


من ناحية أخري أفاد مسئول أمني بمديرية أمن الغربية أن الأجهزة الأمنية بدائرة قسم أول طنطا نجحت في ضبط الزوجين طرفي مشاجرة داخل دائرة العدالة بمجمع محاكم طنطا بسبب خلافات أسرية بينهما في أوائل شهر إبريل الجاري وتم عرضهما علي جهات التحقيق بالنيابة العامة .
وأضاف المسئول الأمني أن الزوجين طرفي مشاجرة تراشقا بالألفاظ النابية والأيدي بسبب عدم سداد الزوجه نفقة أبنائها واعطاءها إيصال أمانة دون سداده .

تفاصيل الواقعة 


وأشار المسئول الأمني أن الزوجين طرفي نزاع قائم بالجهات التحقيقات بالنيابة العامة بسبب الخلاف المالي القائم بينهما بسبب نفقات أفراد الأسرة الخاصة بهما .

كانت ساحة محكمة طنطا في محافظة الغربية شهدت تعدي  زوجة على زوجها أثناء جلسة، وتم ضبطهما وتحرير محضر، قبل إخلاء سبيلهما على ذمة القضية.

بداية القصة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة تعدي زوجه علي طليقها  بنطاق دائرة القسم.

وجاءت  تفاصيل  الواقعة أن الزوج وقّع إيصال أمانة بـ10 آلاف جنيه بدل المؤخر، واتهم زوجته بمنعه من دخول المنزل لمدة 3 سنوات، قبل ظهور إيصال آخر بـ15 ألف جنيه، أثبت الطب الشرعي عدم صحته.

تحرك جهات التحقيق 

وكشفت  التحقيقات أن الخلاف تصاعد داخل المحكمة، حيث تعـدت الزوجة على زوجها بالـضرب، وتدخل الحرس لفض الواقعة.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل قرار قضائي اخلاء سبيل الزوجة الحجز 31 أكتوبر

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