محافظ الغربية: نجاح أورام طنطا في استئصال ورم خبيث يضاف لمنظومة الرعاية الصحية

أشاد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بنجاح الفريق الطبي بقسم جراحة أورام الأطفال بمركز أورام طنطا، في إجراء جراحة دقيقة لاستئصال ورم خبيث ضخم يبلغ حجمه 17 سم بالكلى اليسرى لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات.

توجيهات محافظ الغربية

وتمكن الفريق الطبي من إجراء استئصال جذري للورم، إلى جانب تشريح الغدد الليمفاوية المحيطة بالشريان الأورطي، في جراحة دقيقة تكللت بالنجاح، مع استقرار حالة الطفل عقب إجراء العملية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية أن هذا النجاح يعكس ما تمتلكه المنظومة الصحية بالمحافظة من كوادر طبية متميزة وإمكانات قادرة على التعامل مع الحالات الدقيقة، مشيدًا بجهود الأطقم الطبية بمركز أورام طنطا وحرصهم على تقديم أفضل مستوى من الرعاية الطبية للمرضى، خاصة الأطفال.