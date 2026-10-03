ضبط 4 أطنان دقيق بلدي مدعم داخل مخزن في طنطا قبل طرحها بالسوق السوداء| صور

أكد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق ومنافذ تداول السلع، والتصدي بكل حسم لمحاولات تهريب السلع المدعمة أو تداولها خارج المنظومة التموينية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

توجيهات محافظ الغربية

وتمكنت حملة تموينية مكبرة بمركز طنطا، بقيادة المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، من ضبط 4 أطنان دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5%، بواقع 80 شيكارة زنة 50 كجم، داخل أحد المخازن، قبل تهريبها وتداولها خارج منظومة المخابز البلدية المدعمة وطرحها بالسوق السوداء.

تحرك تنفيذي عاجل

وأوضح وكيل وزارة التموين أن المضبوطات من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية، والمحظور تداوله خارج المنظومة التموينية، حيث تم التحفظ على كامل الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة للعرض على النيابة العامة.

رفع كفاءة الخدمات

وشددت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية على استمرار الضربات الرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وملاحقة محاولات تجميع أو تهريب الدقيق البلدي المدعم والاتجار فيه خارج القنوات القانونية، مع اتخاذ الإجراءات المقررة حيال المخالفين.