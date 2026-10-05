فريق طبي ينجح في استئصال ورم خبيث ضخم من كلى طفل بمركز أورام طنطا

نجح فريق مرجعي بقسم جراحة أورام الأطفال بمركز أورام طنطا في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة، تكللت بالنجاح الباهر؛ حيث تم الاستئصال الجذري لورم خبيث ضخم يبلغ حجمه 17 سنتيمترًا من الكلى اليسرى لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات.

تفاصيل العملية الجراحية

وجاء ذلك في إنجاز طبي يعكس كفاءة الكوادر الطبية المصرية.

وأشار المسئول الطبي بمركز الأورام إلى أن الجراحة استغرقت ساعات من العمل الدقيق، تضمنت إلى جانب الاستئصال الجذري للورم، عملية تشريح وتنظيف شاملة للغدد الليمفاوية المحيطة بالشريان الأورطى، لضمان القضاء على أي خلايا سرطانية محتملة ومنع انتشار المرض.

استئصال ورم

وكشف المسئول الطبي أن الطفل حالياً يخضع لمتابعة دقيقة وسط استقرار كامل في حالته الصحية.

فريق العمل الطبي

كما أُجريت العملية الكبرى تحت إشراف نخبة من ألمع الكفاءات الطبية بمركز أورام طنطا، ضم الفريق كلاً من:د. سيد خضر - استشاري جراحة أورام الأطفال (مشرف الفريق) ود. حسين عبد اللطيف - أخصائي جراحة الأورام ود. آلاء أبو حجر - استشاري التخدير.

واخصائية التمريض زكية - تمريض العمليات، لدورها البارز في التمريض الجراحي والمتابعة.

عملية جراحية ناجحة وإنقاذ حياة طفل

يأتي هذا النجاح استمراراً للجهود الكبيرة التي يقدمها مركز أورام طنطا في توفير الرعاية الصحية المتقدمة وعلاج الأورام المعقدة للأطفال بدقة واحترافية عالية.