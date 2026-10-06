بمناسبة الذكرى الـ53 لنصر أكتوبر.. محافظ الغربية يهنئ قيادات قاعدة طنطا الجوية ومنطقة التجنيد والتعبئة

حرص اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، على زيارة قاعدة طنطا الجوية ومنطقة التجنيد والتعبئة بطنطا، لتقديم التهنئة لقيادات وضباط وأفراد القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ53 لنصر أكتوبر المجيد، مثمنًا جهودهم وتضحياتهم وعطاءهم المتواصل في خدمة الوطن.

توجيهات محافظ الغربية

وقدم المحافظ التهنئة للعميد أركان حرب سامح صادق، وقيادات وضباط وأفراد قاعدة طنطا الجوية، والعميد مجد محمد نور الدين، وقيادات وضباط وأفراد منطقة التجنيد والتعبئة بطنطا، مؤكدًا اعتزازه بما يقدمه رجال القوات المسلحة من تضحيات وبطولات، وما يبذلونه من جهود مخلصة في أداء واجبهم الوطني.

احتفالات حرب اكتوبر

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن نصر أكتوبر سيظل ملحمة خالدة تجسد بطولات وتضحيات القوات المسلحة المصرية، وتبقى مصدر فخر واعتزاز لكل أبناء الشعب المصري.

رفع كفاءة الخدمات

جاء ذلك بحضور اللواء رشاد فاروق، مدير أمن الغربية، والعميد أركان حرب وائل فتحي، المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد أحمد الكنيسي، الأمن الوطني، والعقيد أحمد يحيى، المخابرات العامة، والمهندس حسام الدين عبده، نائب محافظ الغربية، واللواء محمد منصور شعير، السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.