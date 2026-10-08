جامعة طنطا تنتهي من مناظرة 116 طالبًا من ذوي الإعاقة لتحديد مدى أحقيتهم في القبول بالكليات

أعلن الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، انتهاء أعمال اللجنة المشكلة لمناظرة الطلاب من ذوي الإعاقة والدمج والمكفوفين والصم والبكم وضعاف السمع، برئاسة الدكتور السيد العجوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والتي قامت بمناظرة 116 طالبًا وطالبة لتحديد مدى أحقيتهم في القبول والقيد بكليات الآداب والتجارة والحقوق والتربية النوعية، دون التقيد بشرط الحصول على الحد الأدنى للقبول بهذه الكليات، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

توجيهات جامعة طنطا

وأكد الدكتور محمد حسين أن أعمال اللجنة تأتي في إطار ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات وسياسات متكاملة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وترسيخًا لحقهم في التعليم والاندماج والمشاركة الكاملة في المجتمع، بما يعزز مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص ويضمن إتاحة المسارات التعليمية المناسبة لكل طالب وفق قدراته واحتياجاته.

تحرك تنفيذي عاجل

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة طنطا تتعامل مع ملف ذوي الإعاقة باعتباره أحد المحاور الأساسية في بناء الإنسان وتطوير منظومة التعليم الجامعي، مؤكدًا أن الجامعة تعمل على توفير بيئة تعليمية دامجة ومحفزة، تتيح للطلاب ذوي الإعاقة فرصًا حقيقية للتعلم وتنمية مهاراتهم واستثمار قدراتهم، بما يواكب توجهات الدولة نحو تحقيق الدمج الشامل والاستدامة الاجتماعية.

تبادل الخبرات

وأوضح الدكتور محمد حسين أن المناظرات تمت من خلال لجنة طبية متخصصة وبآليات دقيقة وموضوعية، بما يضمن تقييم كل حالة وفق طبيعتها واحتياجاتها، وتحقيق التوازن بين إتاحة الفرصة التعليمية المناسبة والالتزام بالقواعد المنظمة للقبول بالجامعة.

من جانبه، أوضح الدكتور السيد العجوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة، أن اللجنة قامت بمناظرة 116 طالبًا وطالبة، شملت 66 حالة إعاقة ذهنية «دمج»، و19 حالة إعاقة حركية، و25 حالة من الصم والبكم وضعاف السمع، إلى جانب 6 حالات إعاقة بصرية.

رفع كفاءة الخدمات

وأضاف أن أعمال اللجنة استهدفت الوصول إلى تقييم دقيق وموضوعي لكل حالة من خلال المناظرة الطبية المتخصصة، بما يضمن اتخاذ القرارات على أسس علمية عادلة وتوفير الفرص التعليمية المناسبة للطلاب المستحقين.

لجنة الإدارة الطبية

وعقدت أعمال اللجنة بمقر الإدارة الطبية بسبرباي، بحضور الدكتور عمرو عبد المنعم، المشرف العام على الإدارة الطبية بجامعة طنطا، ورؤساء أقسام العظام والباطنة والنفسية والعصبية والرمد والأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب، أعضاء اللجنة الطبية المختصة.