رئيس جامعة طنطا يشهد حفل تخرج الدفعة الـ12 من برنامج الصيدلة الإكلينيكية

شهد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، حفل تخرج الدفعة الثانية عشرة من برنامج الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة، بحضور الدكتور السيد العجوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى الأعصر، عميد كلية الصيدلة، ووكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والخريجين وأولياء أمورهم.

توجيهات جامعة طنطا

وخلال كلمته، هنأ الدكتور محمد حسين خريجي الدفعة الثانية عشرة وأسرهم، معربًا عن سعادته بمشاركتهم هذه اللحظة المهمة التي تتوج سنوات من الجد والاجتهاد، مؤكدًا أن التخرج لا يمثل نهاية مرحلة تعليمية بقدر ما يشكل بداية لمسار جديد من العمل والعطاء وتحمل المسؤولية تجاه المجتمع.

فرحة تخرج طلاب صيدلة

وأكد رئيس الجامعة أن كلية الصيدلة بجامعة طنطا تواصل أداء رسالتها في إعداد كوادر صيدلانية مؤهلة علميًا ومهنيًا، وقادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في منظومة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى ما تمثله الصيدلة الإكلينيكية من أهمية متزايدة في تعزيز جودة الخدمات الصحية، وضمان الاستخدام الآمن والفعال للدواء، ودعم سلامة المرضى.

دعم أعضاء هيئة التدريس

ووجه الدكتور محمد حسين التهنئة والتقدير لأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس لما قدموه من دعم وجهد أسهما في وصول الخريجين إلى هذه اللحظة، داعيًا أبناءه الخريجين إلى مواصلة التعلم وتنمية مهاراتهم، والتمسك بقيم العلم والأخلاق والمسؤولية المهنية، وأن يكونوا سفراء مشرفين لجامعة طنطا، وأن يوظفوا ما اكتسبوه من معارف وخبرات في خدمة المرضى والمجتمع.

من جانبه، أكد الدكتور السيد العجوز أن تخريج الدفعة الثانية عشرة من برنامج الصيدلة الإكلينيكية يجسد ثمرة سنوات من العمل والاجتهاد، وفي الوقت ذاته يمثل بداية مرحلة جديدة تتطلب المزيد من التعلم المستمر وتطوير القدرات المهنية.

دعم المنظومة الصحية

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى الدور المتنامي للصيدلي الإكلينيكي في دعم المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الرعاية وسلامة المرضى، مؤكدًا أهمية مواكبة الخريجين للتطورات المتسارعة في العلوم الطبية والدوائية، والاستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير ممارساتهم المهنية، متمنيًا لهم مستقبلًا حافلًا بالنجاح والتميز.

نجاح رؤية الصيدلة

بدورها، أوضحت الدكتورة منى الأعصر أن تخريج الدفعة الثانية عشرة من البرنامج يعكس نجاح رؤية كلية الصيدلة في تقديم نموذج تعليمي يواكب التحولات المتسارعة في القطاع الصحي، ويرسخ التكامل بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي داخل بيئات الرعاية الصحية.

تطوير المناهج والبرامج

وأضافت أن الكلية تعمل بصورة مستمرة على تطوير برامجها ومناهجها وفقًا للمعايير الأكاديمية والمهنية الحديثة، وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن خريجي البرنامج يمثلون امتدادًا لمسيرة الكلية ورسالتها العلمية والمجتمعية، ومعربة عن ثقتها في قدرتهم على تحويل ما اكتسبوه من معارف ومهارات إلى قيمة حقيقية تضاف إلى منظومة الرعاية الصحية، وأن يكونوا نموذجًا مشرفًا لخريجي جامعة طنطا.